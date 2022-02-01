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Сборная Южной Кореи вышла на чемпионат мира по футболу в Катаре

Спорт
Сборная Южной Кореи вышла на чемпионат мира по футболу в Катаре
Global Look Press  /  Daniela Porcelli

Дубай, 1 февраля. Южнокорейская футбольная сборная обыграла Сирию и вышла на чемпионат мира 2022 года.

Сборная Южной Кореи 1 февраля стала 15-м участником планетарного футбольного первенства в Катаре. Подопечные Паулу Бенту со счетом 2:0 обыграли Сирию в гостевом матче отборочного турнира к ЧМ-2022, который прошел на стадионе «Аль-Рашид» в Дубае. Авторами забитых мячей стали Ким Чжин Су и Квон Чан Хун. Благодаря победе сборная Южной Кореи набрала 20 очков и поднялась на первое место в своей группе.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Участниками планетарного первенства станут 32 национальные команды.

Ранее Чеслав Михневич возглавил сборную Польши по футболу. Бывший тренер варшавской «Легии» будет готовить национальную команду к стыковому матчу ЧМ-2022 с Россией.

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футбол южная корея чемпионат мира чм-2022
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