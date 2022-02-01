Политолог Абзалов указал на идеально выбранный Украиной момент для провокации в Донбассе

Киев, 1 февраля. Украина планирует наступление на ЛНР и ДНР уже в самое ближайшее время. Главные признаки этого назвал политолог Дмитрий Абзалов.

В сложившихся обстоятельствах у Киева, который категорически не хочет выполнять минские соглашения даже под давлением Запада, просто не остается иных вариантов, кроме как вновь активизировать боевые действия в Донбассе в надежде взять Юго-Восток силой. Эксперт считает, что о подготовке такого сценария свидетельствуют действия Украины на линии разграничения.

«Проблема заключается в следующем. При нынешнем раскладе особых вариантов, кроме как ввести войска в ДНР и ЛНР, у Украины уже нет. Происходит пролет беспилотников, которые там запрещены. Происходит заход разведгрупп на минные поля, чего в принципе не было. То есть прощупываются и готовятся точки прорыва», — заявил Абзалов в эфире программы «60 минут».

Такому развитию событий способствует и военная помощь Украине со стороны Запада. Например, совсем недавно Великобритания отправила Киеву сразу несколько самолетов с различным вооружением. Благодаря такой поддержке украинские власти вполне могут пойти на более решительные действия в Донбассе.

Федеральное агентство новостей /

«Еще один важный момент, что сейчас происходит военное насыщение страны. Все виды вооружений, которые были запрещены минскими соглашениями, уже подведены к линии разграничения, включая, например, системы залпового огня, с которых, как правило, все и начинается. И которые не просто запрещены — их нельзя даже подводить туда», — рассказал эксперт.

Политолог отмечает, что Украина выбрала крайне удобный момент для проведения провокации на Юго-Востоке. На этой неделе в Китае стартуют Олимпийские игры, где будет присутствовать и российское руководство. Таким образом, Киев рассчитывает, что РФ не сможет оперативно среагировать и как-то помочь ЛДНР. Кроме того, за счет активизации военного конфликта Украина сможет отвлечь внимание от самой Олимпиады, в чем заинтересованы в свою очередь США.

«Я абсолютно согласен с тем, что во время Олимпиады никто не хочет начинать войну. Но спланировать провокацию в это время — отличная история. К тому же, это классическая американская концепция: они торпедировали политическое участие в Олимпиаде, у них делегации туда не едут, и они хотят окончательно ее информационно обнулить, устроив информационную кампанию во время Олимпийских игр», — подчеркнул политолог Дмитрий Абзалов.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович ранее раскрыл истинные причины постоянного «военного положения» на Украине.