Лавров указал Блинкену на попытку Запада предать забвению принцип неделимости безопасности

Москва, 1 февраля. Западные страны забывают о главном принципе неделимости безопасности, о чем говорится в письме России главам МИД стран ОБСЕ. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД сообщил об этом государственному секретарю США Энтони Блинкену.

«Этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а предать полному забвению», — сообщил Лавров, слова которого приводит МИД России.

Чтобы принцип не был забыт, российский министр описал ситуацию коллегам из ОБСЕ и других государств, чтобы донести до них позицию Москвы. Лавров добавил, что заявил Блинкену: Россия продолжит настаивать на честном разговоре и потребует объяснений, почему Запад не хочет выполнять свои обязательства в вопросах безопасности.

Блинкен во время беседы подтвердил готовность США продолжить диалог по гарантиям безопасности.