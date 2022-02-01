Лига шампиньонов: грамотно ли УЕФА использует «партизанский маркетинг» в «войне» с пиццерией

Благодаря новым средствам массовых коммуникаций в современном мире стало возможным раздувать шумиху для PR из самых незначительных событий. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев. Ранее СМИ сообщили, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подал в суд на немецкую пиццерию, которая включила в свое меню блюдо «Лига шампиньонов». Это наименование созвучно с названием турнира Лига чемпионов.

«Это относится к теме коммуникаций, создания информационных поводов, присутствия в медийной среде. Чего УЕФА хотят этим добиться, я понятия не имею, но не исключаю, что их пиарщики узнали о такой пицце и решили на этой ситуации провести такой партизанский маркетинг: оказаться на всех ведущих каналах телевидения в прайм-тайм по всему миру», — предположил эксперт.

Николай Григорьев также отметил, что подобные судебные разбирательства стали возможными именно в наши дни.

«Мы живем в новом мире большой деревни метавселенной, где за счет тех технологий и возможностей, которые мы получили вместе с интернетом и новыми средствами массовых коммуникаций, из любого микроба можно раздуть не то что слона, а кита или стаю китов», — пояснил собеседник ФАН.

Uefa.com / uefa.com

В завершение он подчеркнул, что для самого немецкого предприятия общепита данный случай стал настоящей удачей.

«Получается, что эта пиццерия фактически поравнялась с одной из самых богатых в мире международных структур. УЕФА если не богаче, то уж точно не сильно беднее Международного олимпийского комитета. Это колоссальный монстр. И вдруг УЕФА начинает воевать с какой-то пиццерией. Ну смешно! Для пиццерии это настоящий подарок. Они на коленях должны были упрашивать подать на них в суд. В самом тяжелом случае они просто уберут это блюдо из своего меню», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН отреагировал на новость о том, что королева Великобритании Елизавета II запустила производство кетчупа под своей торговой маркой. По его словам, этот шаг может навредить имиджу монарха.