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Названы три знака зодиака, которых Ванга не пускала на порог

Общество
Названы три знака зодиака, которых Ванга не пускала на порог
pxhere.com

София, 1 февраля. Попасть на «аудиенцию» к болгарской провидице Ванге мог не каждый, пророчица могла отказать по ей одной известной причине.

Ванга говорила об особой энергетике этих людей и старалась не иметь с ними дела. Среди тех, кому дали «от ворот поворот» было много представителей трех знаков зодиака. Провидица считала их опасными и игнорировала их даже в своих предсказаниях. Ванга утверждала, что у людей, рожденных в этих созвездиях, особая энергетика, которая сочетает силу, удачу, глупость и жестокость.

Про Скорпионов Ванга говорила, что они «находятся под защитой высших сил», после работы с ними провидице приходилось долго восстанавливать силы. Ясновидящая признавала, что прочитать мысли Скорпиона сложно, что-то мешало проникнуть в голову и узнать прошлое и будущее. Ванга предполагала, что этому причиной были гипнотические способности представителей этого знака. Скорпионы полны противоречий, умеют манипулировать и притягивать людей.

Названы три знака зодиака, которых Ванга не пускала на порог
Prt Scr youtube.com / TV Center

Ванга избегала Рыб из-за мощной энергетики, присущей этому знаку зодиака. Представители Рыб невероятно везучие, у них необычные способности, которые помогают им вовремя остановиться или почувствовать обман. Провидица была уверена, что Рыбам помощь не нужна, они сами вершители своей судьбы.

Среди Львов много людей с экстрасенсорными способностями и их сложно читать, Ванга старалась не работать с ними. Провидица считала, что представители этого знака обладают мощной силой, которой не умеют управлять, она подобна хаосу.

Советскому ученому Наталье Бехтеревой удалось пообщаться в болгарской провидицей. Она мечтала разгадать феномен Ванги, но уехала из Болгарии под впечатлением от предсказаний пророчицы.

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ванга энергетика знаки зодиака
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