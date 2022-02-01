Отсутствие дочери Куравлева на похоронах артиста объяснили ее болезнью

Москва, 1 февраля. Актриса Екатерина Куравлева не появилась на похоронах отца, народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Прощание с легендой советского кино состоялось в Центральной клинической больнице.

У Куравлева осталось двое детей: сын Василий и дочь Екатерина. Наследник артиста работает в Российском университете дружбы народов (РУДН), а его сестра после окончания Щукинского училища отказалась от актерской карьеры и стала терапевтом. На вопрос об отсутствии Екатерины на панихиде Василий не стал вдаваться в подробности.

«Болеет», – коротко ответил он.

Но присутствующие решили, что болезнь дочери — это всего лишь предлог. Ходили слухи, что у Куравлева незадолго до смерти был конфликт с Екатериной, якобы из-за этого он оказался в доме престарелых. Сотрудница учреждения рассказывала, будто он так и не помирился с наследницей, пишут «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что Василий Куравлев выступил с трогательной речью на панихиде. Он вспомнил, каким замечательным отцом и актером был Куравлев.