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Отсутствие дочери Куравлева на похоронах артиста объяснили ее болезнью

Общество
Отсутствие дочери Куравлева на похоронах артиста объяснили ее болезнью
Global Look Press  /  Lev Ilyin/Global Look Press

Москва, 1 февраля. Актриса Екатерина Куравлева не появилась на похоронах отца, народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Прощание с легендой советского кино состоялось в Центральной клинической больнице.

У Куравлева осталось двое детей: сын Василий и дочь Екатерина. Наследник артиста работает в Российском университете дружбы народов (РУДН), а его сестра после окончания Щукинского училища отказалась от актерской карьеры и стала терапевтом. На вопрос об отсутствии Екатерины на панихиде Василий не стал вдаваться в подробности.

«Болеет», – коротко ответил он.

Но присутствующие решили, что болезнь дочери — это всего лишь предлог. Ходили слухи, что у Куравлева незадолго до смерти был конфликт с Екатериной, якобы из-за этого он оказался в доме престарелых. Сотрудница учреждения рассказывала, будто он так и не помирился с наследницей, пишут «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что Василий Куравлев выступил с трогательной речью на панихиде. Он вспомнил, каким замечательным отцом и актером был Куравлев.

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актер похороны куравлев
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