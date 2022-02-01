Ответы «Газпрома» помогут расследованию причин газового кризиса в Европе

Брюссель, 1 февраля. Еврокомиссия, начавшая в октябре 2021 года расследование по поводу энергетического кризиса в ЕС, получила часть ответов на свои вопросы от компании «Газпром».

Представитель ЕК Ариана Подеста заявила об этом во время брифинга в Брюсселе.

«Могу подтвердить, что мы направили ряд вопросов "Газпрому", но также и другим участникам рынка. Мы уже получили от "Газпрома" часть официальных ответов, мы ждем ответов на остальные вопросы. Что касается расследования, то оно продолжается, мы не можем комментировать его ход, возможные результаты или сроки завершения», — приводит ее слова ИА «Красная весна».

Подеста подчеркнула, что, пока идет расследование, ЕК не имеет права давать конкретные комментарии. Необходимо дождаться результатов. По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, изучение причин энергокризиса в Европе является приоритетной задачей.

Некоторые страны ЕС, например Германия, стремятся заменить газ на уголь, несмотря на стремление перейти на зеленую энергетику.

На фоне газового коллапса европейские производители удобрений массово сворачивают свою деятельность. Она становится все более нерентабельной, пишет INFOX.