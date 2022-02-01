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Барановская призналась, что ассоциировалась у Аршавина с песней «Голая»

Шоу-бизнес
Барановская призналась, что ассоциировалась у Аршавина с песней «Голая»
Prt Scr instagram.com  /  @baranovskaya_tv

Москва, 1 февраля. Телеведущая Юлия Барановская снова вспомнила об отношениях с экс-футболистом Андреем Аршавиным, от которого у нее трое детей. Звезда экрана рассказала о песне, с которой ассоциировалась у бывшего возлюбленного.

Барановская порассуждала об открытии ученых, изучающих человеческую память. По словам ведущей, исследователи говорят, что лучше всего вернуться в воспоминания помогают либо музыка, либо ароматы и запахи. Как отметила знаменитость, благодаря им можно перенестись в то время, в котором человек испытал ту или иную эмоцию. В связи с этими рассуждениями теледива вспомнила об Аршавине.

«Знаете, никогда не забуду, что отец моих детей все время говорил, что песня «Голая» ассоциируется у него со мной. Интересно, это до сих пор так?» — задалась вопросом Барановская.

Барановская призналась, что ассоциировалась у Аршавина с песней «Голая»
Prt Scr youtube.com / Геннадий Орлов

Знаменитость имела в виду хит группы «Градусы», в котором есть слова «Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь и несомненно заводишь». На момент выхода песни Барановская и Аршавин были вместе уже более семи лет. Официально отношения пара так и не оформила.

«Я, к сожалению, никогда не была в ЗАГСе в качестве невесты. У меня никогда не было такого радостного события, но я посетила огромное количество свадеб друзей», — поделилась телеведущая в эфире «Русского Радио».

Напомним, Юлию Барановскую подозревают в романе с разведенным певцом Григорием Лепсом. Из-за этих слухов звезду экрана начали травить в Сети.

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Все новости / Шоу-бизнес / Барановская призналась, что ассоциировалась у Аршавина с песней «Голая»
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