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Представитель ЛНР Филипоненко: ВСУ проводят занятия по боевой подготовке под Краматорском

Армия
Представитель ЛНР Филипоненко: ВСУ проводят занятия по боевой подготовке под Краматорском
facebook.com  /  Міністерство оборони України

Луганск, 1 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировали занятия по боевой подготовке у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По словам Филипоненко, на полигоне под Краматорском прошли боевые стрельбы с применением огнеметов РПВ-16. Известно, что командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ лично осуществлял контроль над проведением занятий.

«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», — добавил официальный представитель ЛНР.

Ранее Народная милиция ДНР зафиксировала рост подозрительной активности украинских беспилотников на линии соприкосновения в Донбассе, что противоречит дополнительным мерам по обеспечению перемирия.

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ЛНР народная милиция филипоненко
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