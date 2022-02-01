Представитель ЛНР Филипоненко: ВСУ проводят занятия по боевой подготовке под Краматорском

Луганск, 1 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировали занятия по боевой подготовке у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По словам Филипоненко, на полигоне под Краматорском прошли боевые стрельбы с применением огнеметов РПВ-16. Известно, что командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ лично осуществлял контроль над проведением занятий.

«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», — добавил официальный представитель ЛНР.

Ранее Народная милиция ДНР зафиксировала рост подозрительной активности украинских беспилотников на линии соприкосновения в Донбассе, что противоречит дополнительным мерам по обеспечению перемирия.