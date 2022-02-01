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Лавров встревожен позицией НАТО по вопросу неделимости безопасности

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 19:18
Политика
Лавров встревожен позицией НАТО по вопросу неделимости безопасности
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 1 февраля. Россия встревожена позицией некоторых стран НАТО относительно вопроса неделимости безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы ведомства, по ключевой для Москвы теме о неделимости безопасности реакция НАТО и Соединенных Штатов была негативная.

В то же время американский госсекретарь Энтони Блинкен согласился, что сейчас есть предмет для разговора о неделимости безопасности, добавил Сергей Лавров.

В МИД России до этого сообщили, что 1 февраля Лавров проведет переговоры с Блинкеном по реакции Москвы на наработки Вашингтона по безопасности. До этого глава ведомства направил США послание по соответствующему вопросу.

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