Лавров встревожен позицией НАТО по вопросу неделимости безопасности

Москва, 1 февраля. Россия встревожена позицией некоторых стран НАТО относительно вопроса неделимости безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы ведомства, по ключевой для Москвы теме о неделимости безопасности реакция НАТО и Соединенных Штатов была негативная.

В то же время американский госсекретарь Энтони Блинкен согласился, что сейчас есть предмет для разговора о неделимости безопасности, добавил Сергей Лавров.

В МИД России до этого сообщили, что 1 февраля Лавров проведет переговоры с Блинкеном по реакции Москвы на наработки Вашингтона по безопасности. До этого глава ведомства направил США послание по соответствующему вопросу.