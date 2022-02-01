Блинкен: США готовы продолжить диалог с Россией по вопросам гарантий безопасности

Вашингтон, 1 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен готов продолжить диалог с Россией по вопросам безопасности. Об этом сообщили представители Госдепартамента США.

Блинкен в разговоре с главой МИД РФ Лавровым сообщил, что США готовы продолжить контакты с российской стороной. Диалог будет касаться обеспокоенностей обоих сторон в сфере безопасности.

«Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в развитие письменного ответа США на российские предложения в области безопасности. Госсекретарь подчеркнул готовность США как на двусторонней основе, так и вместе с союзниками и партнерами продолжить субстантивный обмен (мнениями) с Россией по взаимным обеспокоенностям в сфере безопасности», — написано в официальном пресс-релизе.

Ранее Блинкен заявлял, что прогресс в переговорах между Москвой и Вашингтоном по вопросу обеспечения безопасности возможен. По его словам, сотрудничество двух стран поспособствует снижению напряженности.