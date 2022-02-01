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Рубинский: Россия и Алжир могут эффективно сотрудничать в борьбе с терроризмом

Весь мир
Рубинский: Россия и Алжир могут эффективно сотрудничать в борьбе с терроризмом
Global Look Press  /  Yinke/Xinhua / Panoramic

Москва, 1 февраля. Россия и Алжир могут эффективно сотрудничать в сфере обеспечения безопасности и ликвидации терроризма в Африке, считает руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

В интервью изданию «ПолитЭксперт» политолог отметил, что Москва на Черном континенте предоставляет военно-техническую поддержку. Инструктора из РФ в таких странах, как Мали и ЦАР, осуществляют подготовку местных вооруженных сил, направленную на борьбу с экстремистскими группировками.

«Огромным и даже ключевым фактором для достижения заполнения вакуума безопасности и остановки распространения террористической угрозы, на мой взгляд, может стать налаживание отношений с североафриканскими странами Магриба — Алжиром, Тунисом, Марокко. С Алжиром прежде всего», — заявил Юрий Рубинский.

По его словам, АНДР является крупнейшей страной в Северной Африке, которой управляет жесткий авторитарно-военный режим. Именно влияние Алжира в регионе заставляет Францию стремиться к сотрудничеству с ним. Однако у руководства страны отношения с Парижем напряженные, чего не сказать о Москве.

«С Россией у Алжира давние очень прочные и крепкие связи именно по линии обучения и вооружения алжирской армии, которые являются краеугольным камнем правящего режима», — отметил эксперт.

В начале января стало известно, что АНДР готова поддержать РФ в борьбе с терроризмом в Африке, предоставив воздушное пространство для проведения военных операций.

Ранее политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Россия и североафриканская республика могут объединиться в ликвидации экстремизма на континенте. По его мнению, такое сотрудничество положительно отразится на безопасности в регионе.

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Все новости / Весь мир / Рубинский: Россия и Алжир могут эффективно сотрудничать в борьбе с терроризмом
россия алжир
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