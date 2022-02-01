«Плохая шутка в преддверии Олимпиады»: депутат Гаврилов об антикитайском заявлении Сороса

Во время открытия панели Гуверовского института американский миллиардер Джордж Сорос призвал Запад склонить Китай к смене руководства. Координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов назвал его слова «плохой шуткой в преддверии зимних Олимпийских игр в Китае».
«Мы видим последствия печально известных проектов Сороса в Закавказье и на Украине. Необходимо отметить, что китайские товарищи достаточно хорошо изучили опыт Гонконга и проанализировали события в нашей стране в декабре 1991 года, чтобы не потерять бдительность. В ходе встреч китайские коллеги поднимали вопрос о попытках раскола в обществе и поддерживали нашу позицию о необходимости укрепления единства гражданского общества на основе традиций, культуры, патриотизма.
В настоящий момент наша группа по связям с китайским парламентом занимается, в частности, дальнейшим развитием сотрудничества и защиты суверенитета наших стран», — высказал свою позицию Сергей Гаврилов.
Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил об исходящей от Китая угрозе для США. По словам главы ведомства, если суммировать информацию, полученную из расследований ФБР, посвященных Китаю, то можно с уверенностью сказать, что ни одна страна в мире не представляет для США большей угрозы, чем КНР.