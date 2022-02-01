«Плохая шутка в преддверии Олимпиады»: депутат Гаврилов об антикитайском заявлении Сороса

Во время открытия панели Гуверовского института американский миллиардер Джордж Сорос призвал Запад склонить Китай к смене руководства. Координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов назвал его слова «плохой шуткой в преддверии зимних Олимпийских игр в Китае».

«Мы видим последствия печально известных проектов Сороса в Закавказье и на Украине. Необходимо отметить, что китайские товарищи достаточно хорошо изучили опыт Гонконга и проанализировали события в нашей стране в декабре 1991 года, чтобы не потерять бдительность. В ходе встреч китайские коллеги поднимали вопрос о попытках раскола в обществе и поддерживали нашу позицию о необходимости укрепления единства гражданского общества на основе традиций, культуры, патриотизма. В настоящий момент наша группа по связям с китайским парламентом занимается, в частности, дальнейшим развитием сотрудничества и защиты суверенитета наших стран», — высказал свою позицию Сергей Гаврилов.

Федеральное агентство новостей /

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил об исходящей от Китая угрозе для США. По словам главы ведомства, если суммировать информацию, полученную из расследований ФБР, посвященных Китаю, то можно с уверенностью сказать, что ни одна страна в мире не представляет для США большей угрозы, чем КНР.