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«Плохая шутка в преддверии Олимпиады»: депутат Гаврилов об антикитайском заявлении Сороса
Политика
«Плохая шутка в преддверии Олимпиады»: депутат Гаврилов об антикитайском заявлении Сороса
пресс-служба депутата Госдумы Сергея Гаврилова  / 

Во время открытия панели Гуверовского института американский миллиардер Джордж Сорос призвал Запад склонить Китай к смене руководства. Координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов назвал его слова «плохой шуткой в преддверии зимних Олимпийских игр в Китае».

«Мы видим последствия печально известных проектов Сороса в Закавказье и на Украине. Необходимо отметить, что китайские товарищи достаточно хорошо изучили опыт Гонконга и проанализировали события в нашей стране в декабре 1991 года, чтобы не потерять бдительность. В ходе встреч китайские коллеги поднимали вопрос о попытках раскола в обществе и поддерживали нашу позицию о необходимости укрепления единства гражданского общества на основе традиций, культуры, патриотизма.

В настоящий момент наша группа по связям с китайским парламентом занимается, в частности, дальнейшим развитием сотрудничества и защиты суверенитета наших стран», — высказал свою позицию Сергей Гаврилов.

«Плохая шутка в преддверии Олимпиады»: депутат Гаврилов об антикитайском заявлении Сороса
Федеральное агентство новостей /

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил об исходящей от Китая угрозе для США. По словам главы ведомства, если суммировать информацию, полученную из расследований ФБР, посвященных Китаю, то можно с уверенностью сказать, что ни одна страна в мире не представляет для США большей угрозы, чем КНР.

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