Житель украинского Моршина заснял на камеру выбежавшее на дорогу стадо диких кабанов

Неожиданных лесных гостей удалось снять на камеру телефона местному жителю. Животные не проявляли агрессии, а некоторые сбежали, испугавшись приближающегося транспортного средства.

Около десятка диких кабанов решили скрасить свой досуг, посетив окрестности украинского города Моршин. Никаких проблем местным жителям они не доставили. Животные прогулялись по проезжей части и снова скрылись в лесу. Очевидец события Роман Марущак опубликовал снятые кадры на своей странице в социальной сети Facebook. Подписчики предположили, что парнокопытные попросту искали себе пропитание, и попросили в случае новой встречи с вепрями отнестись к ним гуманно и не причинять вреда. Ранее в окрестностях неподалеку были замечены дикие волки, разгуливавшие по улицам города. Также сообщалось о встрече с рысью, которые в этой местности не самые частые гости.