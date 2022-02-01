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Наталия Орейро флиртовала с Иваном Абрамовым на съемках шоу «Музыкальная интуиция»

Шоу-бизнес
Наталия Орейро флиртовала с Иваном Абрамовым на съемках шоу «Музыкальная интуиция»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 1 февраля. Уругвайская актриса Наталия Орейро «прописалась» на российском телевидении. Она приняла участие в съемках шоу «Музыкальная интуиция» на канале ТНТ.

По правилам проекта участники делятся на две команды и пытаются отгадать, кто из выступающих перед ними может петь, а кто просто притворяется. Орейро в новых выпусках программы станет капитаном одной из команд. Звезде кино предстоит оценить перформанс гостя за ширмой и запись из студии с искаженным до неузнаваемости голосом.

В команде Орейро будет комик Иван Абрамов и резидент Comedy Woman Мария Кравченко. На съемках шоу было заметно, что Абрамов понравился уругвайской певице и она открыто флиртовала с ним.

По словам исполнительницы, для нее большое счастье выступать на российском телевидении. Орейро призналась, что всем сердцем любит Россию. Она еще в детстве смотрела советские мультики про Чебурашку и Крокодила Гену и мечтала увидеть эту необъятную страну.

Орейро осенью 2021 года получила российский паспорт, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Любовь к России она также воспитала в своем сыне Мерлине.

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Все новости / Шоу-бизнес / Наталия Орейро флиртовала с Иваном Абрамовым на съемках шоу «Музыкальная интуиция»
шоу тнт орейро
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