Наталия Орейро флиртовала с Иваном Абрамовым на съемках шоу «Музыкальная интуиция»

Москва, 1 февраля. Уругвайская актриса Наталия Орейро «прописалась» на российском телевидении. Она приняла участие в съемках шоу «Музыкальная интуиция» на канале ТНТ.

По правилам проекта участники делятся на две команды и пытаются отгадать, кто из выступающих перед ними может петь, а кто просто притворяется. Орейро в новых выпусках программы станет капитаном одной из команд. Звезде кино предстоит оценить перформанс гостя за ширмой и запись из студии с искаженным до неузнаваемости голосом.

В команде Орейро будет комик Иван Абрамов и резидент Comedy Woman Мария Кравченко. На съемках шоу было заметно, что Абрамов понравился уругвайской певице и она открыто флиртовала с ним.

По словам исполнительницы, для нее большое счастье выступать на российском телевидении. Орейро призналась, что всем сердцем любит Россию. Она еще в детстве смотрела советские мультики про Чебурашку и Крокодила Гену и мечтала увидеть эту необъятную страну.

Орейро осенью 2021 года получила российский паспорт, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Любовь к России она также воспитала в своем сыне Мерлине.