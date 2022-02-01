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Генерал ВСУ Забродский перечислил территории Украины, которые хотят стать частью России

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 19:06
Политика
Генерал ВСУ Забродский перечислил территории Украины, которые хотят стать частью России
flickr.com  /  Фото Москвы Moscow-Live.ru Follow

Киев, 1 февраля. Харьков, Днепр и Одесса выразили желание стать частью России. Об этом заявил генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский.

По словам Забродского, отдельные украинские территории хотели бы отделиться от государства. Об этом сообщили жители левобережной части государства.

«Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. Условное направление — Харьков, Днепр, Херсон, и аж до Одессы», — уточняет военный в эфире телеканала «Эспрессо».

Напомним, что Михаил Забродский командовал высокомобильными десантными войсками Вооруженных сил Украины. В России в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Применение запрещённых средств и методов ведения войны» и «Геноцид».

Ранее специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев заявлял, что Киев надеется на прощение всех поступков украинского государства со стороны Москвы. По мнению специалиста, это служит хорошим знаком для РФ.

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украина всу забродский
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