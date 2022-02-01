Голикова рассказала о будущем системы социальной поддержки в России

Москва, 1 февраля. Большинство россиян смогут претендовать на получение господдержки по одному заявлению на госуслугах, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, система социальной поддержки в ближайшем будущем станет более автоматизированной, быстрой и дружелюбной к пользователям.

«К 2024 году почти 80 миллионов граждан, даже более чем, будут получать меры соцподдержки по одному предзаполненному заявлению на портале госуслуг или вообще без него», — отметила Голикова.

В Госдуме ранее напомнили, что многие меры помощи населению предоставляются через льготы, но некоторые из них малоизвестны.

С 1 февраля медучреждения, выдавшие медотвод от вакцинации, будут уведомлять единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Таким образом, подтверждающий сертификат появится в личном кабинете на «Госуслугах», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».