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Голикова рассказала о будущем системы социальной поддержки в России

Экономика
Голикова рассказала о будущем системы социальной поддержки в России
Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров

Москва, 1 февраля. Большинство россиян смогут претендовать на получение господдержки по одному заявлению на госуслугах, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, система социальной поддержки в ближайшем будущем станет более автоматизированной, быстрой и дружелюбной к пользователям.

«К 2024 году почти 80 миллионов граждан, даже более чем, будут получать меры соцподдержки по одному предзаполненному заявлению на портале госуслуг или вообще без него», — отметила Голикова.

В Госдуме ранее напомнили, что многие меры помощи населению предоставляются через льготы, но некоторые из них малоизвестны.

С 1 февраля медучреждения, выдавшие медотвод от вакцинации, будут уведомлять единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Таким образом, подтверждающий сертификат появится в личном кабинете на «Госуслугах», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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