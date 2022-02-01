Китайский робот едва не оставил Евгению Медведеву без еды в Олимпийской деревне

Пекин, 1 февраля. Российская фигуристка Евгения Медведева познакомилась с китайским чудом техники во время пребывания в Олимпийской деревне. Спортсменка пообщалась с роботом-курьером, который чуть не оставил ее без еды.

Похоже, китайцы серьезно подошли к вопросам безопасности в условиях пандемии, поэтому решили минимизировать все контакты с олимпийцами. Например, еду в номера спортсменов в Олимпийской деревне доставляют не люди, а роботы.

Медведева сняла такого электронного курьера на видео и опубликовала кадры в Instagram Stories. Фигуристка ввела свой код на сенсорном дисплее устройства, после чего необычный доставщик распахнул дверцы, за которыми спортсменку ждала еда.

Двукратная чемпионка мира забрала миску с супом и расписалась на чеке. После этого Медведева попыталась понять, как произвести оплату. Однако у фигуристки возникли проблемы с чудом техники — робот захлопнул дверцы до того, как она забрала пакет с едой, и не давал их открыть, а затем и вовсе уехал. Но вскоре электронный курьер вернулся к спортсменке и отдал ей весь заказ.

«Пока! Спасибо тебе! Спасибо, брат!» — обратилась Медведева к роботу на прощание.

Ранее российский саночник Роман Репилов показал условия проживания спортсменов в Олимпийской деревне. Он устроил рум-тур по номеру, рассчитанному на четверых.