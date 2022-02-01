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Экономика
Жители Подмосковья вернули более полутора миллиона рублей переплат за ЖКУ в январе
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Жители Подмосковья вернули более полутора миллиона рублей переплат за ЖКУ в январе
Экономика
Жители Подмосковья вернули более полутора миллиона рублей переплат за ЖКУ в январе
Агентство городских новостей Москва  / 

Москва, 1 февраля. По результатам проверок московской Госжилинспекции жители Московской области смогли вернуть 1 754 686 рублей переплат за жилищно-коммунальные услуги. Это только за первый месяц наступившего года. Основная часть возвратов — более 1,1 млн рублей — переплата за отопление. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Основанием для перерасчета может стать некачественно оказанная услуга. Управляющие компании должны сверять начисления при первом обращении жильцов. Иногда требуются более длительные сроки рассмотрения вопроса, и тогда с собственником нужно отдельно оговорить их. Если УК в итоге не производит сверку и не выдает документы с правильными цифрами, то можно обратиться в Госжилинспекцию», — отметила главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Ольга Федина.

Свои переплаты вернули жители четырех городских округов: Егорьевск, Серпухов, Красногорск и Подольск. Кроме отопления, они коснулись необоснованных начислений за вывоз ТКО, оплаты общедомовых нужд, а также начислений за электроэнергию и холодное водоснабжение.

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