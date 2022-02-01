Появились кадры с могилой Куравлева на Троекуровском кладбище после похорон

Москва, 1 февраля. Могилу звезды фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Куравлева усыпали цветами на похоронах. Об этом свидетельствуют кадры с Троекуровского кладбища, поступившие в распоряжение ФАН.

Близкие, друзья и коллеги проводили актера в последний путь 1 февраля. Артист обрел последнее пристанище рядом со своей женой Ниной, которая ушла из жизни в 2012 году.

Пока на могиле Куравлева установлен простой деревянный крест с табличкой. Место, где теперь покоятся артист и его супруга, полностью завалено цветами и венками после похорон. Среди них можно увидеть фотографии актера и его снимок с женой. Венки на могилу артиста заказали его дети и внуки, а также Союз кинематографистов России и киноконцерн «Мосфильм».

Напомним, Леонид Куравлев, которому было 85 лет, ушел из жизни 30 января. Причиной смерти звезды отечественного кино назвали остановку сердца.

Церемония прощания с актером проходила в закрытом режиме. Сын артиста Василий произнес трогательную речь на траурном мероприятии.