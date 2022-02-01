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Верховная рада Украины оконфузилась постами о воровстве на стороннем аккаунте в Instagram

Политика
Верховная рада Украины оконфузилась постами о воровстве на стороннем аккаунте в Instagram
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 1 февраля. Некорректная ссылка была указана в блоке официальных аккаунтов парламента в социальных сетях на сайте Верховной рады Украины. Об этом сообщает УНИАН.

Ссылка ведет пользователей на курьезный микроблог в Instagram. Он называется «Верховная рада Сагайдачного». Аккаунт имеет 6 публикаций, которые могут посмотреть только подписчики — блог закрыт для остальных пользователей Сети

«Воровали, воруем и будем воровать, но с людьми поделимся», — значится в описании аккаунта.

На данный момент технические специалисты не устранили проблему.

Ранее бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков допустил ошибку в названии страны. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook. После замечаний пользователей Аваков исправил ошибку, но не поставил пробел между двумя словами.

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украина рада instagram
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