Верховная рада Украины оконфузилась постами о воровстве на стороннем аккаунте в Instagram

Киев, 1 февраля. Некорректная ссылка была указана в блоке официальных аккаунтов парламента в социальных сетях на сайте Верховной рады Украины. Об этом сообщает УНИАН.

Ссылка ведет пользователей на курьезный микроблог в Instagram. Он называется «Верховная рада Сагайдачного». Аккаунт имеет 6 публикаций, которые могут посмотреть только подписчики — блог закрыт для остальных пользователей Сети

«Воровали, воруем и будем воровать, но с людьми поделимся», — значится в описании аккаунта.

На данный момент технические специалисты не устранили проблему.

Ранее бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков допустил ошибку в названии страны. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook. После замечаний пользователей Аваков исправил ошибку, но не поставил пробел между двумя словами.