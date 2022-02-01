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Авраам Руссо поделился рецептом фирменного хумуса

Общество
Авраам Руссо поделился рецептом фирменного хумуса
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Москва, 1 февраля. Четырехкратный обладатель премии «Золотой граммофон» Авраам Руссо заявил, что во многих столичных ресторанах хумус делают неправильно. Музыкант решил поделиться собственным рецептом приготовления этой закуски.

По словам Руссо, любовь к кулинарии ему передалась генетически. Отец певца служил во французском легионе, а после работал поваром. Его любимыми блюдами были мезе — закуски к алкогольным напиткам. Именно отец научил сына готовить хумус — закуску из нутового пюре.

«С 16-ти лет я уже работал – выступал в клубах и ресторанах. А что такое ресторан? Это еда и музыка. Меня увлекало и то, и другое», — поделился он с «Собеседником».

Для приготовления фирменного хумуса по рецепту Руссо понадобится сухой нут (1 кг), тахини (200 г), чайная ложка лимонной кислоты, 4-5 кубиков льда, несколько зубчиков чеснока и щепотка зиры, соли, красного и черного перца. Певец порекомендовал замочить нут в воде на сутки, затем хорошо промыть и отварить на пару.

После этого нут можно оставить в холодильнике, а затем смешать его в блендере со льдом, чесноком, солью и лимонной кислотой. Важным моментом, по мнению исполнителя, является добавление тахини. А любители пикантного вкуса в финале приготовления могут посыпать хумус красным перцем и зирой.

Ранее доктор Комаровский посоветовал средиземноморскую диету людям, чтобы снизить риск развития онкологического заболевания. Необходимо есть рыбу, молочные продукты и отказаться от жирной пищи.

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кухня руссо хумус
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