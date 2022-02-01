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Жители Челябинска собрали деньги на новый велосипед для 60-летнего курьера

Общество

Оказывается, работая курьером, тоже можно стать знаменитым. Для этого достаточно любить то, что делаешь и быть открытым, доброжелательным человеком. Это утверждение на собственном примере доказал белобородый курьер-пенсионер из Челябинска.

Вот уже три года Александр Шкробот колесит по родному городу, развозя продукты. До этого он работал охранником, но перенесенный инсульт вынудил его сменить место работы и пересесть на велосипед.

«Был 98 килограммов, перешел сюда — стал 75. Спасибо велосипеду», — похвастался пенсионер.

Некоторые клиенты при оформлении доставки специально указывают, чтобы заказ им привез именно «зачетный дед». Разумеется, Александру льстит подобное отношение, и он старается отвечать добром. Например, под Новый год он специально отращивает бороду, запасается конфетами и отправляется развозить не только товары, но и праздничное настроение.

«Остановился около мамы с мальчиком лет четырех. Даю ему конфету, говорю: «С Новым годом». А он меня за бороду дергает! Своя, говорю, настоящая». Мама его, конечно, упала со смеху», — поделился воспоминаниями Александр Шкробот.

Однажды пенсионер оставил свой велосипед у дома, в который выполнял доставку. А когда вернулся, транспортного средства на месте не оказалось. Челябинцы не остались равнодушными к пропаже и организовали сбор средств на новый двухколесный аппарат. «Зачетный дед» продолжает выполнять свои рабочие обязанности шесть дней в неделю, хотя зимой это совсем не просто.

«Когда человек идет, он сгибает пальцы, и они не замерзают. На педалях — мерзнут. Стараюсь быстрее доставить и обратно вернуться, может быть, удастся погреться», — рассказал челябинец.

Помимо денег, Александр старается зарабатывать и улыбки довольных клиентов. Для этого он всегда желает им хорошего дня, перед тем как отправиться на очередную доставку.

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