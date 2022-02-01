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«Черный бухгалтер» шесть лет управляла финансовыми махинациями на Алтае
Происшествия
«Черный бухгалтер» шесть лет управляла финансовыми махинациями на Алтае
Прокуратура Республики Коми  / 

Барнаул, 1 февраля. Преступная группа из Барнаула предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность. Группа состояла из супружеской пары и еще семерых человек. Они занимались обналичиванием денег с 2014 по 2020 годы, сообщает «Алтайская правда».

Идея принадлежала жительнице Барнаула, имеющей опыт работы бухгалтером, которая привлекла к преступной деятельности мужа и семерых знакомых. Члены группы предлагали организациям услуги обналичивания.

Их «клиенты» перечисляли деньги на счета фиктивных компаний, оформленных на членов группы. Дальше деньги переводились на другие счета под видом реальных финансовых операций, позже их обналичивали. За шесть лет использования такой схемы группа получила доход в размере 111 миллионов 710 тысяч рублей. Вину обвиняемые частично признали.

Ранее ФАН рассказывал о задержании бывшего бухгалтера отдела полиции в Курганской области. Ее признали виновной в хищении 53,5 миллиона рублей.

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