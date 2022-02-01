Аналитик Скаршевский раскрыл, как Украина повторяет экономический путь Германии

Киев, 1 февраля. Украина идет по пути развития Германии, однако не по тому, который мог бы помочь ей действительно поднять экономику. Такое мнение высказал украинский экономист Виктор Скаршевский.

Эксперт подчеркивает, что на данный момент Украина находится на очень низком уровне развития, который со временем лишь снижается. При этом сами власти явно не заинтересованы в изменении ситуации.

«Наших золотовалютных резервов достаточно, чтобы, например, просто пережить этот год, но не для развития. Почему для Украины не предлагают "План Маршалла"? Да потому что никто не заинтересован в развитии Украины и украинской экономики», — заявил Скаршевский в эфире канала «Наш».

Экономист отмечает, что Украина действительно идет по одному из европейских путей развития. Однако Киев выбрал именно тот формат, который приведет страну к окончательному уничтожению, а вовсе не к процветанию и благополучию.

«Напомню, до "Плана Маршалла" в послевоенной Германии сначала был "План Моргентау", и у меня такое впечатление, что сейчас на Украине реализуется как раз он. В чем он заключался? Деиндустриализация, то есть полный отказ от промышленности, и формирование аграрной страны. От него отказались в Германии, когда посчитали, что такая структура экономики не сможет прокормить большинство граждан. А на Украине, оказывается, такое можно сделать», — негодует эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Скаршевский в подтверждение своей версии напомнил о том, что промышленный сектор экономики Украины планомерно сокращается несколько лет подряд. При этом политика Киева не направлена на то, чтобы переломить данную тенденцию.

«Промышленность в ноябре-декабре 2021 года сокращалась, показывала минус. Более того, промышленность сокращалась и в 2020, и в 2019 году. У нас высокими темпами идет деиндустриализация, а нам рассказывают о каком-то развитии. Для того, чтобы изменить экономическую систему, сделать структуру более устойчивой, необходимо проводить проактивную информационно-промышленную политику, а это сложно — тут надо думать», — объяснил аналитик.

Экономист также напомнил, что даже если бы власти Украины решили резко сменить курс и наконец-то перейти к реальному восстановлению и развитию экономики, они просто не смогли бы этого сделать, так как уже связаны определенными международными обязательствами. Ранее Киев фактически отказался от права развивать промышленность, и теперь расплачиваться за это придется многим поколениям украинцев.

«Более того, это будет противоречить тем международным обязательствам, которые взяла и предыдущая, и нынешняя украинская власть перед иностранными финансовыми кредиторами. Например, снизить налоги нам нельзя — уменьшатся доходы в бюджет. Сделать льготы индустриальным паркам нельзя по той же причине», — рассказал экономист Виктор Скаршевский.

Экономист Юрий Атаманюк ранее рассказал о способности Украины повторить успех Швеции. По мнению эксперта, Незалежная могла бы достичь того же уровня жизни, что и европейская страна, однако для этого нужно предпринять ряд мер, идущих вразрез с действующими планами.