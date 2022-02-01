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Полиция Алжира арестовала лжеврача за призыв бойкотировать вакцинацию
Весь мир
Полиция Алжира арестовала лжеврача за призыв бойкотировать вакцинацию
Global Look Press  /  Wang Ying / Xinhua

Алжир, 1 февраля. Житель Алжирской Народной Демократической Республики (АНДР) арестован по обвинению в распространении ложных слухов и за угрозу общественной безопасности страны. Об этом сообщается на официальном сайте столичного департамента полиции.

Следствие установило, что мужчина записывал короткие ролики, которые после выкладывал в социальную сеть под названием TikTok.

«Молодой человек использовал приложение TikTok и представлялся врачом, чтобы публиковать контент, включающий ложные новости в связи с эпидемической ситуацией, призывая граждан не принимать вакцину и бойкотировать национальную кампанию по вакцинации», — говорится в заявлении.

Прокурор по делу добавил, что расследование началось после мониторинга учетной записи в TikTok и страниц в социальных сетях. В профиле мужчина относит себя к медицинскому персоналу, работающему в правительственной больнице, расположенной в районе Хуссейн Дей в центре алжирской столицы.

«Он описывал себя как специалиста по респираторным заболеваниям, утверждая, что вакцина — это всего лишь пищевая добавка», — говорится в сообщении.

Во время обыска из его квартиры изъяты медицинские костюмы, стетоскоп и поддельный сертификат об окончании мединститута. Этот реквизит преступник использовал для введения в заблуждение своих подписчиков, которых насчитывается более 1,7 млн человек.

Полиция опубликовала видео признание мужчины, которое он сделал в ходе допроса. По его словам, запись роликов и рассказы о вакцине нужны для получения наибольшего количества лайков и увеличения аудитории. Также сознался, что у него нет никакой медицинской квалификации.

Прокурор обвинил арестованного в преднамеренном распространении ложных новостей среди общественности, что поставило под угрозу национальную безопасность, а также в подрыве доверия алжирцев к профессиональным врачам, которые реализуют кампанию по вакцинации.

Страны Магриба победили летнюю волну пандемии COVID-19. Власти Алжира сумели снизить показатели заболевших в два раза.

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