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Беженца из Африки жестоко убил работодатель в Рио-де-Жанейро

Весь мир
Беженца из Африки жестоко убил работодатель в Рио-де-Жанейро
Global Look Press  /  Wallace Silva / Keystone Press Agency

Рио-де-Жанейро, 1 февраля. Молодой конголезец Моиз Мугеньи Кабагамбе был жестоко убит в Рио-де-Жанейро. По словам представителей конголезской общины, он стал жертвой преступления на почве ненависти.

Сообщается, что убийство произошло 25 января около бара Tropicalia на западе города, когда пять человек, включая управляющего заведением, до смерти забили 25-летнего Моиза, который работал в этом же баре.

О подробностях происшествия местным СМИ рассказал двоюродный брат погибшего Янник Илуанга Каманда, которому полиция предоставила видеозапись с убийством Моиза. По его словам, инцидент начался после того, как Моиз обратился к менеджеру с жалобой по поводу слишком маленькой зарплаты. В ответ на это управляющий набросился на него с битой, однако, когда молодой человек схватил стул, чтобы защититься, менеджер позвал на подмогу пятерых мужчин. После этого началось избиение, которое длилось 15 минут.

«Люди били его по очереди. Не удовлетворившись этим, они связали ему руки и ноги и продолжили избиение. Мой двоюродный брат потерял сознания, и все равно они продолжили его избиение. Только через некоторое время они увидели, что он без сознания, и оставили его лежать на песке», — сообщил Янник.

По его словам, после этого бар продолжил работу, как ни в чем не бывало.

«Некоторые ушли, а менеджер продолжал работать в обычном режиме», — говорит Янник.

В настоящее время полиция опросила восемь человек, двое из них были идентифицированы как злоумышленники, причастные к убийству Моиза.

Моиз Кабамгабе проживал в Бразилии с 2011 года. В страну он бежал, спасаясь от вооруженного конфликта в Демократической Республике Конго.

«Он работал. Мы работаем усердно. Мы бежали из Африки и выбрали Бразилию как мать, которая принимает всех, как второй дом. Как можно убить человека во время работы? Справедливость!»

Лидеры конголезской общины в Рио выпустили обращение, в котором осуждают убийство молодого человека и требуют, чтобы «исполнители преступления вместе с владельцем заведения понесли ответственность за преступление».

«Это жестокий акт, который не только проявляет структурный расизм бразильского общества, но и ярко демонстрирует ксенофобию в отношении иностранцев», — говорится в обращении.

«Место преступления!!! И вы прекрасно знаете, почему пятеро мужчин забили до смерти одного чернокожего африканца, и никто не вмешался, чтобы их разнять!»  

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убийство бразилия ксенофобия
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