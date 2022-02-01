«Тараканьи бега»: сенатор Ковитиди одной меткой фразой оценила политический процесс в США

Российский политик, член Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с ФАН прокомментировала заявление властей Соединенных Штатов. На заседании СБ ООН по Украине американский президент Джо Байден выдвинул ряд условий, при которых власти Вашингтона будут готовы обсудить вопросы взаимной безопасности. Пока Белый дом описывает для Киева «российскую угрозу» и пытается напугать Москву новым пакетом санкций, Ковитиди одной меткой фразой оценила неэффективную имитацию политического процесса в США.

«Тараканьи бега по-американски, осуществляемые администрацией Байдена с целью удержать Россию за столом переговоров и одновременно не уступая ни в одном ключевом требовании Москвы, могут рассматриваться не только в качестве неэффективной имитации политического процесса, а как часть многоходового плана Госдепа, направленного на сдерживание России с ограничением самостоятельности европейских государств», — отметила собеседница ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, что Совбез ООН до этого проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины. Стороны в рамках встречи обсудят проблемы Киева 18 февраля. Как сообщает ФАН со ссылкой на Financial Times, подготовленный пакет новых санкций Вашингтон планирует направить против приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц.