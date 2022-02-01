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Обвиняемого в домашнем насилии Гринвуда удалили из состава «МЮ» в FIFA 22

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 17:59
Спорт
Обвиняемого в домашнем насилии Гринвуда удалили из состава «МЮ» в FIFA 22
Global Look Press  /  Mutsu Kawamori/AFLO

Манчестер, 1 февраля. Форварда английского «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда удалили из состава «красных дьяволов» в футбольном симуляторе FIFA 22.

Разработчики FIFA 22 из компании EA Sports удалили из состава «Манчестер Юнайтед» 20-летнего нападающего Гринвуда, который угодил в громкий скандал. Теперь при создании быстрого матча на левом фланге вместо англичанина играет Антони Эланга. Гринвуда нет даже в резерве клуба из Манчестера. При этом в режиме Ultimate Team карточка форварда по-прежнему присутствует.

Ранее модель Гарриет Робсон обвинила нападающего в физическом насилии. Девушка нападающего показала подписчикам в социальных сетях снимки, на которых видны кровоподтеки на ее лице, а также синяки на руках и ногах. Гринвуда арестовали, а «Манчестер Юнайтед» отстранил форварда от тренировок.

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