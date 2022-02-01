Россию нельзя сравнивать со странами, у которых нет статуса сверхдержавы и ядерного вооружения. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Некоторые пользователи в социальных сетях пытаются поставить в упрек российскому лидеру Владимиру Путину то, что он не ходит без охраны. В пример приводится президент Ирландии Майкл Хиггинс, который управляет страной с 2011 года. Он регулярно попадает на камеры объективов во время прогулок со своими собаками, но стал известным благодаря фотографиям, на которых он передвигается по улицам без охраны.

Но многие или специально, или случайно пытаются не говорить о том, что президент в Ирландии — должность отчасти номинальная, поскольку вся полнота власти — у премьер-министра. Вместе с тем глава государства избирается на семь лет, выступает гарантом Конституции и назначает премьера и членов правительства.

В свою очередь редактор RT Маргарита Симоньян назвала причину, почему президент России не ходит без охраны. Она опубликовала в своем Telegram-канале скриншот комментария одного из пользователей, в котором сообщается, что президент, правда, Исландии (автор комментария, скорее всего, запутался в названиях созвучных стран) передвигается по территории своей станы без телохранителей. Симоньян заметила, что если бы у России не было бы ядерного оружия и своих интересов, то ее президент тоже бы ходил без охраны.

«Когда такие, как вы, отберут у России ядерное оружие, лишат ее статуса сверхдержавы и доведут ее население до трехсот тысяч человек, половина из которых — родственники, как в Исландии, тогда у России не будет ни внешних, ни внутренних врагов, а наши президенты будут ходить без охраны. Не дай бог», — написала она в своем Telegram-канале.

США должны отказаться от принципа «открытых дверей» НАТО, поскольку Россия не дрогнет на пути защиты своих национальных интересов. К такому выводу пришел автор статьи в издании Daily Caller Уильям Ругер.