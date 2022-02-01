Премьер-министр Британии Джонсон прилетел в Киев с рабочим визитом

Киев, 1 февраля. Британский премьер Борис Джонсон прибыл с рабочим визитом на Украину для обсуждения вопросов безопасности и военно-технического сотрудничества Киева и Лондона.

Ожидается, что политик проведет переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и руководителем МИД Дмитрием Кулебой. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщил, что темами встречи будут безопасность, военно-техническое сотрудничество, а также пути деэскалации ситуации вокруг Киева.

Во время поездки стороны должны были согласовать создание нового формата сотрудничества между Украиной, Британией и Польшей, однако процедуру пришлось перенести из-за того, что глава британского МИД Лиз Трасс заболела коронавирусом.

Читатели The Daily Mail ранее иронично призвали Киев посадить Джонсона в четвертый реактор в Чернобыле.