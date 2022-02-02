Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 10:51
10:49
Общество
Экс-директора спортклуба в Магнитогорске осудят за мошенничество
10:47
Общество
Профессор Беннет рассказала о пользе вакцинации для уменьшения тяжести COVID-19
10:45
Происшествия
Девушку-оперативника и двоих сотрудников ГИБДД уволят после конфликта в Петербурге
10:40
Происшествия
ФАН публикует кадры затонувшего краболовного судна в Приморье
10:36
Общество
Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 останется после окончания пандемии
10:36
Политика
Премьера Венгрии Орбана удивила длина стола Путина
10:33
Экономика
Политика ЦБ изменила динамику спроса на майнинговое оборудование в России
10:32
Происшествия
Письмо о «минировании» снова пришло на электронную почту администрации Керчи
10:31
Наука
Ученые Южноафриканской радиоастрономической обсерватории опубликовали снимки Млечного Пути
10:27
Политика
Стариков: Демарш главы СНБО Украины не означает выход Киева из Минских соглашений
Все новости

Корнилов: США сознательно нагнетают ситуацию и готовы пожертвовать Украиной
Политика
Корнилов: США сознательно нагнетают ситуацию и готовы пожертвовать Украиной
Федеральное агентство новостей  / 

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов прокомментировал в разговоре с ФАН приказ Госдепартамента США вывезти семьи дипломатов США из Белоруссии из-за напряженной ситуации вокруг Украины. Политолог предположил, какой следующий шаг сделают власти Соединенных Штатов.

«Меня все поражает, что они вывозят семьи дипломатов из Украины из-за того, что якобы военный конфликт там может разгореться, но почему-то не из России, заявляя, что мы будем воевать. Теперь вот решили в Белоруссию. Видимо, допускают, что украинские танковые колонны прорвутся в Белоруссию и дойдут до Минска», — предположил Корнилов.

Корнилов: США сознательно нагнетают ситуацию и готовы пожертвовать Украиной
Федеральное агентство новостей /

По мнению политолога, в последнее время постоянно звучат «заклинания» из уст высших представителей украинского государства. Власти Киева просят, чтобы СМИ, политики и американские дипломаты не разгоняли страх и панику, от которых страдает сама Украина.

«Мы видим, как США действительно сознательно нагнетают ситуацию, причем настолько, что испугались уже украинцы, как мы видим. Но американцы решили идти до упора и жертвовать Украиной, насколько это возможно», — подытожил собеседник.

Тем временем известный немецкий политолог Александр Рар ранее оценил дальнейшие перспективы в отношениях между США и Россией. Эксперт высказал свое мнение о том, почему Запад пока все еще не стремится пойти на уступки РФ и как может дальше развиваться ситуация в целом.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Корнилов: США сознательно нагнетают ситуацию и готовы пожертвовать Украиной
россия сша донбасс украина политика
Комментировать