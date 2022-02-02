Корнилов: США сознательно нагнетают ситуацию и готовы пожертвовать Украиной

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов прокомментировал в разговоре с ФАН приказ Госдепартамента США вывезти семьи дипломатов США из Белоруссии из-за напряженной ситуации вокруг Украины. Политолог предположил, какой следующий шаг сделают власти Соединенных Штатов.

«Меня все поражает, что они вывозят семьи дипломатов из Украины из-за того, что якобы военный конфликт там может разгореться, но почему-то не из России, заявляя, что мы будем воевать. Теперь вот решили в Белоруссию. Видимо, допускают, что украинские танковые колонны прорвутся в Белоруссию и дойдут до Минска», — предположил Корнилов.

Федеральное агентство новостей /

По мнению политолога, в последнее время постоянно звучат «заклинания» из уст высших представителей украинского государства. Власти Киева просят, чтобы СМИ, политики и американские дипломаты не разгоняли страх и панику, от которых страдает сама Украина.

«Мы видим, как США действительно сознательно нагнетают ситуацию, причем настолько, что испугались уже украинцы, как мы видим. Но американцы решили идти до упора и жертвовать Украиной, насколько это возможно», — подытожил собеседник.

Тем временем известный немецкий политолог Александр Рар ранее оценил дальнейшие перспективы в отношениях между США и Россией. Эксперт высказал свое мнение о том, почему Запад пока все еще не стремится пойти на уступки РФ и как может дальше развиваться ситуация в целом.