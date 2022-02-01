Компания «Аэрофлот» за 2021 год обеспечила бесплатным интернетом 34 самолета

Москва, 1 февраля. Авиакомпания «Аэрофлот» и оператор спутниковой связи СТЭККОМ за 2021 год подключили к бесплатному интернету 34 самолета. Возможность выхода в Сеть пополнила список развлечений во время полетов.

Соответствующую возможность получили пассажиры Airbus семейства А350, А320neo и А320ceo. К Wi-Fi также можно будет подключиться на борту семи новейших лайнеров A350, которые в ближайшее время введут в эксплуатацию.

Пассажиры могут ознакомиться с предложением в разделе «Услуги связи на борту» на официальном сайте «Аэрофлота». На данный момент эта авиакомпания является единственной в России, кто может предоставить подобный сервис.

Руководство перевозчика считают наличие интернета на борту обязательным условием в современном мире. Доступ к Wi-Fi смогут получить пассажиры всех классов обслуживания.

Компания «Аэрофлот» ранее оповестила своих клиентов о возможности получения элитных уровней. В 2022 году для этого потребуется на 20% меньше квалификационных миль.