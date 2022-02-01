Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 18:10
18:09
Происшествия
Более 135 домов оказались подтоплены из-за таяния снега в Славянском районе Кубани
18:09
Весь мир
Полиция Алжира арестовала лжеврача за призыв бойкотировать вакцинацию
18:07
Экономика
Аналитик Скаршевский раскрыл, как Украина повторяет экономический путь Германии
18:07
Политика
Обозреватель Advance: Европа может замерзнуть из-за введения санкций против России
18:04
Происшествия
Национальный парк Куршская коса затопило после ураганов в Калининграде
18:04
Происшествия
Прокуратура Прикамья добилась обеспечения детей-инвалидов приборами на 177 млн рублей
17:59
Спорт
Обвиняемого в домашнем насилии Гринвуда удалили из состава «МЮ» в FIFA 22
17:55
Политика
Премьер-министр Британии Джонсон прилетел в Киев с рабочим визитом
17:55
Происшествия
В Челябинске глава ГУ МВД уволил начальника полка ДПС после скандала со взятками
17:55
Общество
Таяние снега привело к подтоплению участков дорог и придворовых территорий в Краснодаре
Все новости

Кедми: успехи России в переговорах с США по безопасности изменят миропорядок

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 17:48
Политика
Кедми: успехи России в переговорах с США по безопасности изменят миропорядок
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 февраля. Россия должна определить новый мировой порядок до июня 2022 года за счет Соединенных Штатов и их союзников. Об этом заявил израильский эксперт Яков Кедми.

По мнению Кедми, ключевые события этого года, которые должны состояться до начала лета, определят новые позиции США, НАТО, России и кардинально изменят миропорядок в целом. Таким образом, успешное ведение политики со стороны Москвы послужит громким поражением для американской стороны.

РФ намерена добиться успехов в переговорах по гарантиям безопасности. Так, один ловкий маневр российского лидера Путина лишит Вашингтон мирового статуса и глобального влияния.

«Перефразируя Бжезинского, новый мировой порядок создается за счет США и их союзников. Я не скажу «на обломках», но за счет власти и влияния США в мире. Обломки – это слишком долго. Это один из вариантов дальнейшего развития событий на много лет. Но это определят сами американцы», – говорит Кедми на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

По словам эксперта, единственно верный вариант для США – пойти на уступки Москве в вопросе нерасширения НАТО. Следствием победы над гегемонией Запада будет разрешение конфликта вокруг Украины.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что положение дел станет еще более сложным, если Вашингтон откажет Москве в предоставлении гарантий безопасности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Кедми: успехи России в переговорах с США по безопасности изменят миропорядок
россия сша кедми миропорядок
Комментировать