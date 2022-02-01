Кедми: успехи России в переговорах с США по безопасности изменят миропорядок

Москва, 1 февраля. Россия должна определить новый мировой порядок до июня 2022 года за счет Соединенных Штатов и их союзников. Об этом заявил израильский эксперт Яков Кедми.

По мнению Кедми, ключевые события этого года, которые должны состояться до начала лета, определят новые позиции США, НАТО, России и кардинально изменят миропорядок в целом. Таким образом, успешное ведение политики со стороны Москвы послужит громким поражением для американской стороны.

РФ намерена добиться успехов в переговорах по гарантиям безопасности. Так, один ловкий маневр российского лидера Путина лишит Вашингтон мирового статуса и глобального влияния.

«Перефразируя Бжезинского, новый мировой порядок создается за счет США и их союзников. Я не скажу «на обломках», но за счет власти и влияния США в мире. Обломки – это слишком долго. Это один из вариантов дальнейшего развития событий на много лет. Но это определят сами американцы», – говорит Кедми на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

По словам эксперта, единственно верный вариант для США – пойти на уступки Москве в вопросе нерасширения НАТО. Следствием победы над гегемонией Запада будет разрешение конфликта вокруг Украины.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что положение дел станет еще более сложным, если Вашингтон откажет Москве в предоставлении гарантий безопасности.