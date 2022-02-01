Дефицит черного золота: почему компании начинают вкладывать деньги в добычу нефти

Ангола, Конго и Нигерия не могут выбрать квоты по добыче нефти, что рушит все планы ОПЕК. В то же время крупнейшие нефтяные компании начинают инвестировать в добычу, правда, делают это втихую. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Нефть

В последний день января на нефтяном рынке произошло небольшое снижение, но вызвано оно было техническим фактором, поскольку на фьючерсных рынках завершались январские контракты и начали торговаться февральские. На 1 февраля нефть опустилась до 88 долларов за баррель марки Brent.

«Это снижение больше похоже на коррекцию. Участники рынка пока оценивают спрос, который не просто остается высоким, но и продолжает расти из-за снятия антикоронавирусных ограничений. Тем более штамм «Омикрон» из-за своей более легкой переносимости не оказал особого влияния на рынок нефти. Поэтому спрос сейчас явно перевешивает предложение, которое остается ограниченным», — сказали специалисты.

Как они объяснили, страны ОПЕК по-прежнему не могу нарастить добычу нефти в необходимом количестве. По итогам января добыча ОПЕК выросла всего на 210 тысяч баррелей в сутки, хотя было запланировано увеличить ее на 400 тысяч баррелей в сутки. Такая ситуация происходит уже не первый месяц. Это отставание в наращивании объемов добычи нефти и является одним из основных факторов, удерживающих цены на нынешнем уровне.

«Основные страны, которые не могут выполнить свой план по наращиванию добычи нефти, — это Ангола, Конго и Нигерия. Также по итогам января добыча сократилась в Ираке и Ливии. Поэтому не исключено, что после заседания ОПЕК страны, имеющие резервные возможности для добычи нефти, задействуют их, чтобы закрыть образовавшийся дефицит ресурса», — сказали аналитики.

На фоне высокого спроса на черное золото крупнейшие нефтяные компании начинают вкладывать инвестиции в добычу ресурса: бурятся новые скважины, но делают они это, особо не афишируя из-за зеленой повестки. В дальнейшем это, может, повлияет на стоимость нефти, но пока цены остаются в диапазоне 85–90 долларов за баррель.

Золото

В понедельник, 31 января, золото в цене выросло с отметки 1790 до 1800 долларов за тройскую унцию. Эта цена будет актуальна и дальше. Как объяснили аналитики, поддержку золоту оказал падающий доллар: по индексу DXY он спустился с отметки 97 до 96,4 пункта.

«Золото сохраняет свою привлекательность с точки зрения защитного инструмента от инфляции. С другой стороны, ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ФРС сдерживает цены на золото от роста», — пояснили аналитики.

По словам экспертов, актуальным диапазоном для золота остается 1760–1830 долларов за тройскую унцию.

Федеральное агентство новостей /

Рубль

Как сказали эксперты, в последние дни на фоне падения доллара и высоких цен на нефть рубль чувствует себя довольно уверенно. Во вторник, 1 февраля, курс достиг уже приблизительно 77 рублей за доллар.

«Национальная валюта России по-прежнему подвержена влиянию геополитики. В ходе заседания ООН РФ призвала страны не сеять панику и не нагнетать ситуацию вокруг Украины. На этом фоне рубль стабилизировался. Плюс сегодня ожидаются переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном по гарантиям безопасности, после которых ждут позитивных заявлений», — сказали эксперты.

Актуальным диапазоном курса валют остается 75–79 рублей за доллар.