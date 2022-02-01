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Украинский профессор Василенко: ВСУ потерпят провал при попытке захватить Донбасс

Армия
Украинский профессор Василенко: ВСУ потерпят провал при попытке захватить Донбасс
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 1 февраля. Вооруженные силы Украины потерпят сокрушительное поражение при попытке силой захватить Донбасс. Об этом заявил профессор киевского Института журналистики Никита Василенко.

Он рассказал, что Народная милиция ЛНР и ДНР насчитывает порядка 40 тысяч военнослужащих. Соответственно, ВСУ потерпят провал при попытке задействовать силовые методы для решения конфликта в Донбассе.

«Донбасс мы силой не отобьем ни в коем случае», — заявил профессор.

Василенко убежден, что следует исключительно мирными способами пытаться урегулировать ситуацию на востоке Украины. Силовые методы не дадут результата, убежден он.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны заявляют о подготовке «российского вторжения» на Украину. Москва не раз опровергала эти сообщения, отмечая, что войска ВС РФ перемещаются исключительно в пределах своей страны. Глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание, что Россия никогда не угрожала безопасности Украины.

Ранее RT сообщал, что два человека погибли в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинские силовики продолжают регулярно нарушать режим перемирия в Донбассе.

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украина россия всу донбасс
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