Московский концерт Aerosmith отменился из-за коронавируса

Москва, 1 февраля. Рок-группа Aerosmith отменила концерт, который музыканты планировали дать в Москве в этом году. Коллектив отказался от запланированного на июнь и июль тура по Европе из-за пандемии коронавируса.

Aerosmith принесли извинения поклонникам за причиненные неудобства. Музыканты подчеркнули, что здоровье и безопасность слушателей являются для них главным приоритетом.

«Наша команда внимательно следила за ситуацией с распространением COVID-19 и сопутствующими ограничениями и пришла к выводу, что мы не сможем провести концерты в Европе», — говорится на странице рок-группы в Instagram.

Коллектив выразил надежду на возвращение в ближайшем будущем и скорую возможность зажечь на сцене. Пока же организатор турне SAV Entertainment объявил в Facebook, что билеты на концерт Aerosmith можно вернуть в установленном законом порядке у операторов, у которых они приобретались, передает телеканал «360».

Ранее певица Адель отменила свой концерт в Лас-Вегасе. Официальной причиной этого решения назвали образовавшиеся из-за пандемии сложности, но западные СМИ пишут, что на самом деле у исполнительницы возникли личные проблемы.