Не царское это дело — кетчуп продавать: зачем Елизавета II пошла по пути Горбачева

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев совершил ошибку, снявшись в свое время в рекламе сети пиццерий. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев. Ранее издание People сообщило о том, что королева Великобритании Елизавета II занялась производством кетчупа под своей торговой маркой.

«С точки зрения классической феодальной аристократии это ситуация абсолютно ненормальная, но и мы давно уже живем даже не в буржуазном обществе модерна. Графам, герцогам, баронам нельзя такими вещами заниматься. Королям тем более. Король — помазанник божий. От имени бога руководит страной. Какие помидоры?! Для этого есть низшие сословия. В мире идет вырождение правящих кругов. Попробуйте сравнить нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона с Шарлем де Голлем», — заявил эксперт.

Николай Григорьев также привел еще пару примеров поступков, которые, на его взгляд, недопустимы для власть имущих.

«В свое время нехороший пример всем подал Михаил Горбачев, когда человек, возглавлявший когда-то первое по величине государство мира, прорекламировал пиццу. Мы живем в мире хайпа, фейков. Та же самая актриса Меган Маркл разве могла еще 50 лет назад стать женой принца? Никогда! Она точно не девочка из семьи с положением. Сегодня и это стало возможным», — пояснил собеседник ФАН.

Кадр из сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» /

В завершение он добавил, что такие шаги, вроде производства кетчупа, могут иметь тяжелые последствия для имиджа монарха.

«Раньше было неприлично обсуждать людей во власти. Они находились в каком-то недосягаемом мире. Если же они сами спускаются, стараются заработать, к примеру, на кетчупе, то и общество перестанет в них видеть каких-то избранных людей», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН заявил, что лидерство компании Apple в Китае должно стать сигналом для создания российской операционной системы. Он также добавил, что из-за дефицита человечество ждет период, когда люди будут пользоваться одним гаджетом несколько лет.