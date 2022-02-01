Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 21:09
21:09
Весь мир
На Ближнем Востоке стартовали крупномасштабные морские учения 60 стран
21:07
Происшествия
Инспекторы ДПС напали на девушку-оперативника за замечание о парковке в Петербурге
21:06
Политика
Санкции против России могут обернуться неожиданными последствиями для Запада
21:05
Армия
Спецназ ЦВО получил партию обновленных снайперских винтовок «Корд-М»
21:02
Общество
Как сегодня выглядит грязелечебница Мойнаки, которую восстановят за 35 млрд рублей
21:02
Шоу-бизнес
Психолог Королева объяснила, почему Волочкову преследуют неудачные романы
21:02
Экономика
Политолог Корнилов: Евросоюз не заставит Германию отказаться от «СП-2» по одной причине
20:59
Армия
Popular Mechanics: ВМФ РФ может первым обнаружить F-35, утонувший в Южно-Китайском море
20:58
Армия
Бойцы Тейковского соединения РВСН отразили атаку «противника» на учениях под Иваново
20:58
Армия
Американский истребитель F-15EX Eagle II впервые запустил ракету на испытаниях
Все новости

Не царское это дело — кетчуп продавать: зачем Елизавета II пошла по пути Горбачева
Общество
Не царское это дело — кетчуп продавать: зачем Елизавета II пошла по пути Горбачева
Pr Scr youtube.com  /  The Royal Family Channel

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев совершил ошибку, снявшись в свое время в рекламе сети пиццерий. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев. Ранее издание People сообщило о том, что королева Великобритании Елизавета II занялась производством кетчупа под своей торговой маркой.

«С точки зрения классической феодальной аристократии это ситуация абсолютно ненормальная, но и мы давно уже живем даже не в буржуазном обществе модерна. Графам, герцогам, баронам нельзя такими вещами заниматься. Королям тем более. Король — помазанник божий. От имени бога руководит страной. Какие помидоры?! Для этого есть низшие сословия. В мире идет вырождение правящих кругов. Попробуйте сравнить нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона с Шарлем де Голлем», — заявил эксперт.

Николай Григорьев также привел еще пару примеров поступков, которые, на его взгляд, недопустимы для власть имущих.

«В свое время нехороший пример всем подал Михаил Горбачев, когда человек, возглавлявший когда-то первое по величине государство мира, прорекламировал пиццу. Мы живем в мире хайпа, фейков. Та же самая актриса Меган Маркл разве могла еще 50 лет назад стать женой принца? Никогда! Она точно не девочка из семьи с положением. Сегодня и это стало возможным», — пояснил собеседник ФАН.

Не царское это дело — кетчуп делать: зачем Елизавета II пошла по пути Горбачева
Кадр из сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» /

В завершение он добавил, что такие шаги, вроде производства кетчупа, могут иметь тяжелые последствия для имиджа монарха.

«Раньше было неприлично обсуждать людей во власти. Они находились в каком-то недосягаемом мире. Если же они сами спускаются, стараются заработать, к примеру, на кетчупе, то и общество перестанет в них видеть каких-то избранных людей», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН заявил, что лидерство компании Apple в Китае должно стать сигналом для создания российской операционной системы. Он также добавил, что из-за дефицита человечество ждет период, когда люди будут пользоваться одним гаджетом несколько лет.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Не царское это дело — кетчуп продавать: зачем Елизавета II пошла по пути Горбачева
елизавета ii кетчуп григорьев маркетолог
Комментировать