Тысячи домов на севере Гаити пострадали от наводнений

Порт-о-Пренс, 1 февраля. Тысячи домов были затоплены и более 2500 семей оказались перемещенными из-за обильных дождей в Гаити, вызвавших сильные наводнения. Об этом сообщают органы гражданской обороны.

???? Bon kou #lapli ap tonbe sou plizyè depatman nan peyi a, rivyè ka desann, gen plizyè lokalite ki gentan #inonde .



❌ pa kanpe pre rivyè ni sou pon pou ou gade dlo k ap desann



❌ pa janbe dlo k ap desann, ni a pye, ni sou bèt, ni nan machin, ni sou moto...#pranprekosyon pic.twitter.com/S5QQ8oUZ0r — Pwoteksyon sivil (@Pwoteksyonsivil) January 31, 2022

Почти 36 часов непрекращающихся ливней привели к разливу рек, преимущественно на севере карибской страны. Наводнение затронуло исторический центр четвертого по величине города Кап-Аитьен. Сильные порывы ветра стали причиной падения деревьев.

Спасательные команды начали эвакуацию жителей в зонах повышенного риска.

«Население районов, подверженных наводнениям и воздействию ветра, должно принять необходимые меры предосторожности, чтобы защитить себя. Крайне важно не пересекать переполненные реки ни при каких обстоятельствах», — заявили представители Управления по защите населения.

Потоп также привел к значительным ущербам в прибрежном городе Анс-а-Ву, пострадавшего от землетрясения на прошлой неделе, в результате которого погибли два человека.

Omg ????. My mom sent me these pics from a place called Haut-du-Cap in Haiti. A little rain did that to the area. My people are struggling ????????‍♀️????#Haiti #HaitianTwitter #haitian #disaster pic.twitter.com/OkQ2qY1bmQ — The Whole 9 Lives Series (@lydialagaauthor) February 1, 2022

Гаити подвержена стихийным бедствиям по причине географического расположения, неудовлетворительного состояния жилья и высокой вероятности наводнений в бедных и густонаселенных районах. Кроме того, центрально-американская страна, находящаяся недалеко от пересечения тектонических плит, многократно страдала от землетрясений. 14 августа произошел сейсмический толчок магнитудой 7,2 балла, в результате которого более 2200 человек потеряли жизни. Свыше 130 тысяч домов оказались разрушены.