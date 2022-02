Тысячи домов на севере Гаити пострадали от наводнений

Порт-о-Пренс, 1 февраля. Тысячи домов были затоплены и более 2500 семей оказались перемещенными из-за обильных дождей в Гаити, вызвавших сильные наводнения. Об этом сообщают органы гражданской обороны.

Почти 36 часов непрекращающихся ливней привели к разливу рек, преимущественно на севере карибской страны. Наводнение затронуло исторический центр четвертого по величине города Кап-Аитьен. Сильные порывы ветра стали причиной падения деревьев.

Спасательные команды начали эвакуацию жителей в зонах повышенного риска.

Потоп также привел к значительным ущербам в прибрежном городе Анс-а-Ву, пострадавшего от землетрясения на прошлой неделе, в результате которого погибли два человека.

