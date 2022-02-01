Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 18:10
18:09
Происшествия
Более 135 домов оказались подтоплены из-за таяния снега в Славянском районе Кубани
18:09
Весь мир
Полиция Алжира арестовала лжеврача за призыв бойкотировать вакцинацию
18:07
Экономика
Аналитик Скаршевский раскрыл, как Украина повторяет экономический путь Германии
18:07
Политика
Обозреватель Advance: Европа может замерзнуть из-за введения санкций против России
18:04
Происшествия
Национальный парк Куршская коса затопило после ураганов в Калининграде
18:04
Происшествия
Прокуратура Прикамья добилась обеспечения детей-инвалидов приборами на 177 млн рублей
17:59
Спорт
Обвиняемого в домашнем насилии Гринвуда удалили из состава «МЮ» в FIFA 22
17:55
Политика
Премьер-министр Британии Джонсон прилетел в Киев с рабочим визитом
17:55
Происшествия
В Челябинске глава ГУ МВД уволил начальника полка ДПС после скандала со взятками
17:55
Общество
Таяние снега привело к подтоплению участков дорог и придворовых территорий в Краснодаре
Все новости

Тысячи домов на севере Гаити пострадали от наводнений

Весь мир
Тысячи домов на севере Гаити пострадали от наводнений
Global Look Press  /  Lucio Tavora/XinHua

Порт-о-Пренс, 1 февраля. Тысячи домов были затоплены и более 2500 семей оказались перемещенными из-за обильных дождей в Гаити, вызвавших сильные наводнения. Об этом сообщают органы гражданской обороны.

Почти 36 часов непрекращающихся ливней привели к разливу рек, преимущественно на севере карибской страны. Наводнение затронуло исторический центр четвертого по величине города Кап-Аитьен. Сильные порывы ветра стали причиной падения деревьев.

Спасательные команды начали эвакуацию жителей в зонах повышенного риска.

«Население районов, подверженных наводнениям и воздействию ветра, должно принять необходимые меры предосторожности, чтобы защитить себя. Крайне важно не пересекать переполненные реки ни при каких обстоятельствах», — заявили представители Управления по защите населения.

Потоп также привел к значительным ущербам в прибрежном городе Анс-а-Ву, пострадавшего от землетрясения на прошлой неделе, в результате которого погибли два человека.

Гаити подвержена стихийным бедствиям по причине географического расположения, неудовлетворительного состояния жилья и высокой вероятности наводнений в бедных и густонаселенных районах. Кроме того, центрально-американская страна, находящаяся недалеко от пересечения тектонических плит, многократно страдала от землетрясений. 14 августа произошел сейсмический толчок магнитудой 7,2 балла, в результате которого более 2200 человек потеряли жизни. Свыше 130 тысяч домов оказались разрушены.

Тысячи домов на севере Гаити пострадали от наводнений
Федеральное агентство новостей /

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Тысячи домов на севере Гаити пострадали от наводнений
потоп гаити ливни наводнение
Комментировать