Роскомнадзор призвал российские издания удалить пересказы «расследований» Навального

Москва, 1 февраля. Представители Роскомнадзора направили некоторым российским изданиям требования удалить пересказы расследований осужденного блогера Алексея Навального1 (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и его сторонников.

Соответствующие требования были направлены «Дождю»2 и «Медузе»2 (СМИ, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), а также изданиям Znak.com, The Village, «Эхо Москвы», «Бумага» и саратовским «Свободным новостям».

Указанные ресурсы получили от РКН претензии из-за публикации «расследований» осужденного блогера. В своих требованиях регулятор уделил особое внимание материалам про «дворец Путина» и фильму «Он вам не Димон».

Роскомнадзор заблокировал более 1,6 тысячи ресурсов в январе 2022 года. Популярными оказались сайты со сведениями о незаконной финансовой деятельности.

1 Включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.