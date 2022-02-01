Столкновения ливийских боевиков в Аз-Завии привели к гибели гражданских

Аз-Завия, 1 февраля. Четыре человека погибли в результате вооруженных столкновений между группировками на западе Ливии. Об этом сообщили местные СМИ.

Боевые действия произошли в центре города Аз-Завия в понедельник вечером, 31 января. В ходе перестрелки использовались различные виды стрелкового и артиллерийского оружия.

Согласно источникам СМИ, конфликт возник между местными боевиками, относящимися к племени Аулад Сакр, и группировкой, связанной с этническим объединением Аулад аш-Шавеш.

Причиной для разбирательств стало то, что Бадр Кардамейн угнал два грузовика с партиями сигарет у представителей Аулад аш-Шавеш. Краденое он отвез на принадлежащий ему склад.

По меньшей мере четыре мирных жителя погибли в результате перестрелки. Среди них есть несовершеннолетние. Виновник спора также убит в ходе столкновений.

Накануне беспорядки охватили и соседний город — Сабрату. Там группа боевиков ворвалась в больницу с целью ограбления медучреждения и пациентов.