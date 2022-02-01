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«Это закончится гибелью Европы»: священник РПЦ о судебном иске за критику ЛГБТ в Финляндии

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 18:13
Общество
«Это закончится гибелью Европы»: священник РПЦ о судебном иске за критику ЛГБТ в Финляндии
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

На скамье подсудимых экс-министр внутренних дел Финляндии Пяйви Рясянен оказалась неслучайно. Такой вывод можно сделать, исходя из множества фактов, свидетельствующих о том, что в Европе с некоторых пор идет настоящая война с людьми, которые пытаются отстаивать традиционные ценности. Инкриминируют бывшей главе МВД ни много ни мало разжигание ненависти к ЛГБТ-сообществу.

Если бы не повод для задержания и суда. А таковым послужила цитата из Библии, которую подсудимая два года назад опубликовала в интернете, критикуя руководство Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии за «поддержку ЛГБТ-движения в стране». Первое заседание суда состоялось 24 января. Пяйви Рясянен грозит до двух лет.

О том, куда в обозримом будущем приведет Европу подобная политика, корреспондент ФАН побеседовал с настоятелем Михаило-Архангельского монастыря в городе Юрьев-Польский игуменом Афанасием (Селичевым). Прогноз священнослужителя оказался совсем неутешительным.

«Вся эта деятельность, которую всячески продвигают неолиберальные идеологи, направлена на прекращение продолжения человеческого рода в принципе, на конец иудео-христианской цивилизации. Если не остановить это, Господь отнимет у безумцев их земли и отдаст их другим людям, которые, может быть, не являются христианами, но, по крайней мере, являются верующими в единого бога и разделяющими традиционные ценности. И все это закончится гибелью Европы», — высказал свое мнение священник.

«Это закончится гибелью Европы»: священник РПЦ о судебных исках за критику ЛГБТ в Финляндии
twitter.com/Uyo_Ciudad /

Одним из способов спасения отец Афанасий назвал возврат к корням, без которого цивилизация Старого Света придет к своему логическому завершению уже в обозримом будущем. Что же касается самих идеологов разрушения традиционного общества…

«Идеологи и простой народ живут очень по-разному… Они же прекрасно понимают, что результаты осуществляемой ими деятельности их самих не коснутся: они как сладко ели, так и будут сладко есть, а на охлос им наплевать», — констатировал настоятель православного монастыря.

Между тем судебный процесс продолжается и, как утверждает известный в Финляндии профессор уголовного права Киммо Нуотио, обещает стать судьбоносным.

«Случай уникальный — обычно за высказывания против геев не привлекают к ответственности. К тому же тут переплелось много вопросов, начиная от границ свободы слова и вероисповедания, заканчивая взглядами государства на модель семьи», — цитирует юриста РИА Новости.

Похоже, все идет к тому, что в один далеко не прекрасный день религиозные убеждения окончательно могут обрести в Европе статус преступления, и умозаключения отца Афанасия, возможно, станут страшной реальностью. По крайней мере, никаких весомых шагов в противоположном направлении там никто не делает.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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