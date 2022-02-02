Как и почему менялась политика Турции в отношении Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 января внезапно заявил, что Анкара и Тель-Авив ведут дипломатические переговоры в целях нормализации отношений. Он также отметил, что существует вероятность заключения энергетической сделки с Израилем. Другим сенсационным заявлением турецкого лидера стало обещание возможного визита в Анкару его израильского коллеги Ицхака Герцога. И все это произошло на фоне многолетних кризисов и конфликтов между двумя государствами.

Как турецкий президент в угоду идеологии и политики менял свое отношение к Израилю, и почему вдруг решил «примириться» с еврейским государством разбирался автор Telegram-канала «Стамбульский волк».

Краткая история конфликта

В новейшей истории между Израилем и Турцией произошло четыре серьезных конфликтных эпизода, после которых дипломатические отношения двух стран прекратились:

Обвинения в адрес Тель-Авива из-за Палестины и спор с тогдашним президентом Израиля Шемоном Пересом на форуме 2009 года в Давосе. Тогда авторитет Эрдогана, занимавшего пост премьер-министра Турции, в исламском мире резко вырос. Инцидент с «Флотилией свободы» в 2010 году, в результате которого погибло 9 турецких граждан. Позже израильский премьер-министр в телефонной беседе с Эрдоганом признал случившееся ошибкой и пострадавшие получили компенсацию. Страны отозвали послов, а новые назначения произошли лишь спустя шесть лет. Анкара развалила агентурную сеть Израиля в 2013 году, раскрыв личности иранцев, которые передавали информацию «Моссаду» через оперативников в Турции. На фоне операции израильской армии в Секторе Газа в 2018 году Турция отозвала своего посла из Тель-Авива и выдворила посла Израиля из Анкары. Тель-авив до сих пор не назначил посла.

Вредные амбиции Эрдогана

Десять лет назад Турция рассорилась с Израилем и арабскими государствами в угоду амбициям Эрдогана о лидерстве в исламском мире. Республика активно поддерживала «Братьев мусульман» (деятельность организации запрещена в Турции и России), конфликтовала с Тель-Авивом, Каиром, Эр-Риядом и Абу-Даби. Однако на сегодняшний день очевидно, что этот проект несостоятельный и Анкара попала в лигу нерукопожатных государств региона.

В январе 2019 года страны Восточного Средиземноморья собрались на «Восточно-средиземноморском газовом форуме» в Каире. На встречу не была приглашена лишь Турция. На форуме присутствовали министры энергетики Египта, Кипра, Греции, Израиля, Италии, Иордании и Палестины. Стороны обсуждали вопросы разработки запасов углеводородов региона и проект «Восточно-средиземноморского газопровода» EastMed.

Федеральное агентство новостей /

Анкара ревностно отнеслась к этому событию, заявив, что газопровод EastMed будет вынужден проходить через турецкий континентальный шельф, потому заинтересованным странам придется урегулировать данный вопрос с Турцией.

Стоит отметить, что греки и турки по-разному определяют морские границы. По мнению Афин, исключительные экономические зоны греческих островов Кастелоризо, Родос, Касос и Крит позволяют проложить трубопровод без турецкого участия. Анкара же не согласна с этим и считает, что греки определили свои границы, проигнорировав континентальный шельф Турции. Чтобы усилить свои позиции и помешать проекту Анкара в ноябре 2019 года подписала с расформированным Правительством национального согласия (ПНС) в ливийском Триполи меморандум о взаимопонимании, предусматривающий определение морской юрисдикции. После этого турецкие власти стали утверждать, что этот договор заставит страны EastMed считаться с их интересами, а так же заявили, что «ни одни проект в Восточном Средиземноморье без участия Турции не может быть реализован».

Транзитер природных ресурсов

Между тем Анкара лелеяла мечты о создании энергетического хаба. По ее планам, месторождения на Черном море, шельфе Средиземного, а также российские трубопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток», азербайджанский TANAP, иранская линия и EastMed дадут Турции такую возможность.

Global Look Press / Xu Suhui / Xinhua

Но в условиях крайне испорченных отношений с соседями амбиции Анкары могли развалиться. Турции нужно было что-то менять. В этих целях руководство страны перешло от враждебной риторики к налаживанию двусторонних отношений с соседями.

В прошлом году Анкара целенаправленно двигалась в направлении улучшения отношений со странами арабского мира, в частности с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), а также Израилем и Грецией. Со всеми странами это относительно удалось, за исключением Тель-Авива.

Для Каира и Абу-Даби турецкое руководство потребовало от арабских телеканалов «Братьев мусульман» отказаться от негативной пропаганды и вовсе закрыла их вещание. С Афинами Анкара начала проводить предварительные дипломатические встречи и отозвала свои буровые корабли от берегов Кипра. С Израилем власти вели тайные переговоры по нормализации отношений, но первый контакт в прошлом году сорвался из-за событий в Палестине. Турция оказалась перед дилеммой: поддержать арабов или пойти навстречу Израилю.

Повод для удачного разворота

Анкара последние несколько лет пытается возобновить диалог с Тель-Авивом. А в начале прошлого года Эрдоган открыто заявил, что хотел бы наладить отношения с Израилем и рассказал о том, что на официальном уровне стороны уже начали вести переговоры.

Однако за 2021 год «переговоры за закрытыми дверями» так и не вышли в публичное пространство. С одной стороны, в Израиле к дружелюбным заявлениям Турции относятся с подозрением из-за неустойчивого настроения Эрдогана, который неоднократно демонстрировал враждебность в адрес руководства Тель-Авива. С другой, в Анкаре не нашлось подходящей возможности для того, чтобы сделать удачный разворот и не потерять лицо.

Повод подвернулся в начале ноября 2021 года, когда власти Турции задержали в Стамбуле супружескую пару Морди и Натали Оакнин из Израиля. Туристы позволили себе снять на телефон стамбульский дворец турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Пара уверяла, что они сделали фотографию «красивого сооружения» для того, чтобы отправить ее в семейную группу в WhatsApp. Но суд счел их действия подозрительными и удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая обвинила израильтян в политическом и военном шпионаже, и постановил арестовать их на 20 суток.

One moment Mordi and Natali Oaknin were carefree tourists looking out over Istanbul from the tallest observation tower in Europe, and the next minute they were incarcerated in a Turkish jail.#Israel | #Turkey@HerbKeinon reports:https://t.co/mZOPWkB2aC — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 20, 2021

Однако спустя семь дней стало известно, что с израильтян были сняты все обвинения, и они уже летят на частном борту правительства Израиля на родину.

Лед тронулся

В этот же день канцелярия израильского премьер-министра сообщила о том, что глава правительства Нафтали Беннет позвонил президенту Турции и выразил благодарность за участие в возвращении граждан Израиля.

Это стали первые с 2013 года переговоры израильского премьер-министра с турецким руководством, которые послужили предвестником начала нормализации отношений.

#Israel Prime Minister Naftali Bennett thanked #Turkey President Recep Tayyip Erdoğan on Thursday for his efforts in the release of Israeli couple Natali and Mordi Oaknin from jail in Instanbul.https://t.co/OtPusDBDai — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 19, 2021

Позже турецкий президент сделал еще один шаг, не без намерения вызвать симпатии израильского народа. Эрдоган принял в президентском дворце членов Турецкой еврейской общины и Союза раввинов исламских стран.

«Несмотря на разногласия по Палестине, наши отношения с Израилем в сферах экономики, торговли и туризма развиваются по-своему. Искренняя и конструктивная позиция Израиля в контексте мирных усилий, несомненно, будет способствовать процессу нормализации. Я верю, что в Иерусалиме можно найти решение, которое будет учитывать чувства всех религиозных групп», — заявил Эрдоган в своем выступлении, добавив, что «турецко-израильские отношения жизненно важны для стабильности и безопасности региона».

А уже 18 января этого года турецкий президент заявил, что ждет визита израильского коллеги Ицхака Герцога в Турцию. Премьер-министр Нафтали Беннетт, по словам Эрдогана, также положительно настроен и выступает за улучшение отношений с Анкарой.

Известно, что турецкая сторона пригласила президента Израиля посетить Дипломатический форум Анталии, который пройдет 11-13 марта. В прошлом году на этот же форум в июне был приглашен министр энергетики Израиля Юваль Штайниц, однако из-за резких заявлений турецкого президента во время напряженности между Израилем и Палестиной в мае, визит был отменен.

Проект EastMed и израильский природный газ

В 2009 году в водах Израиля были обнаружены залежи природного газа, в 2011-м у берегов Кипра, и в 2015-м у Египта. Планы по строительству Восточно-средиземноморского газопровода (EastMed) начали обсуждать в декабре 2017-го. В этих целях планировалось использовать израильское газовое месторождение «Левиафан» и кипрское «Афродита». Запасы первого составляют более 600 миллиардов кубометров газа, а второго 130 миллиардов кубометров. Трубопровод протяженностью в 1900 километров, должен был транспортировать природный газ в Грецию, Италию и далее. В сравнении другими залежами природного газа, которые экспортируются в Европу, объемы «Левиафана» и «Афродиты» считаются небольшими и скорее годятся для внутреннего потребления.

8 января этого года, по данным греческих СМИ, Вашингтон уведомил Грецию, Кипр и Израиль, что не поддерживает строительство трубопровода EastMed «как по экологическим, так и по экономическим причинам», подчеркнув, что этот проект «провоцирует напряженность в регионе». Последнее заявление говорит о том, что США не хотят вмешиваться в спор между Турцией и Грецией, отдавая предпочтение одной из конфликтующих сторон.

???????? "Washington ha retirado su apoyo al proyecto, que de ser aprobado atraería gas desde Israel y Chipre hasta el continente europeo a partir de 2025".



El EastMed hace agua: la UE, cerca de perder otra alternativa al gas rusohttps://t.co/0g6B8sSZTM — Emilio Ordiz (@EmilioOrdiz) January 29, 2022

Сообщение о том, что американцы отказались от поддержи газопровода EastMed стала хорошей новостью для Турции. В Анкаре восприняли эту информацию как личную победу.

«На мой взгляд, решение Америки о выходе из проекта было принято в результате объективного финансового анализа. Оценив затраты, они не увидели никакой выгоды для себя», — сказал Эрдоган, добавив, что «если энергоресурсы станут инструментом для установления мира, мы воспользуемся ими».

Этими словами президент намекнул о готовности обсудить будущее транзита газа из месторождения «Левиафан» в Турцию, и далее в Европу. По словам Эрдогана, его зять Албайрак, будучи министром энергетики (2015-2018 гг.), обсуждал этот вопрос с израильскими коллегами и почти договорился о транзите.

В Анкаре полагают, что лучшим вариантом для транспортировки ресурсов из Восточно-средиземноморского региона в Европу является трубопровод через Турцию — по существующему маршруту, интегрированному с Трансанатолийским газопроводом (TANAP).

Global Look Press / Mustafa Kaya / Xinhua

Скорее всего Израиль также заинтересован в выборе этого маршрута, но Тель-Авив не хотел бы жертвовать отношениями с Афинами, отказываясь от трубопровода EastMed. Потому решение США не поддерживать дорогостоящий транзит, станет хорошим поводом для Израиля отказаться от проекта. По крайней мере так полагают израильские высокопоставленные источники в администрации премьера.

Отказ от враждебной политики

Тем временем, вся эта ситуация с внезапным разворотом Турции, интерпретируется турецкими экспертами, как вероятный отказ Анкары от «идеологической внешней политики».

В середине января этого года, Эрдоган, говоря о том, что президент Израиля может посетить Турцию, и о намерении улучшить отношения с Тель-Авивом также заявил, что «нельзя осуществлять политику кулаками». Возможно, таким образом он решил сообщить миру то, что Анкара перестанет резко высказываться, конфликтовать и ввязываться в международные кризисы по идеологическим причинам.

Тем более, если вспомнить, что за последние годы враждебная идеология Анкары привела Турцию к «гордому одиночеству» и именно это одиночество стало причиной отсутствия инвестиций и тяжелого экономического кризиса. Нынешние попытки наверстать упущенное, помирится с Абу-Даби, Эр-Риядом и Тель-Авивом, выглядят своевременными, но в тоже время неискренними.

Как говорил один из израильских дипломатов, который имел возможность наблюдать за общением Эрдогана с руководителями Израиля в начале 2000-х:

«Явное отсутствие интереса к Израилю и даже ненависть исходили не из его головы, а прямиком из его сердца».

Потому на данный момент нет понимания будет ли общение Тель-Авива и Анкары долговечным, или в очередной раз Эрдоган возьмется за старое.

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