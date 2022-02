Как и почему менялась политика Турции в отношении Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 января внезапно заявил, что Анкара и Тель-Авив ведут дипломатические переговоры в целях нормализации отношений. Он также отметил, что существует вероятность заключения энергетической сделки с Израилем. Другим сенсационным заявлением турецкого лидера стало обещание возможного визита в Анкару его израильского коллеги Ицхака Герцога. И все это произошло на фоне многолетних кризисов и конфликтов между двумя государствами.

Как турецкий президент в угоду идеологии и политики менял свое отношение к Израилю, и почему вдруг решил «примириться» с еврейским государством разбирался автор Telegram-канала «Стамбульский волк».

В новейшей истории между Израилем и Турцией произошло четыре серьезных конфликтных эпизода, после которых дипломатические отношения двух стран прекратились:

Десять лет назад Турция рассорилась с Израилем и арабскими государствами в угоду амбициям Эрдогана о лидерстве в исламском мире. Республика активно поддерживала «Братьев мусульман» (деятельность организации запрещена в Турции и России), конфликтовала с Тель-Авивом, Каиром, Эр-Риядом и Абу-Даби. Однако на сегодняшний день очевидно, что этот проект несостоятельный и Анкара попала в лигу нерукопожатных государств региона.

В январе 2019 года страны Восточного Средиземноморья собрались на «Восточно-средиземноморском газовом форуме» в Каире. На встречу не была приглашена лишь Турция. На форуме присутствовали министры энергетики Египта, Кипра, Греции, Израиля, Италии, Иордании и Палестины. Стороны обсуждали вопросы разработки запасов углеводородов региона и проект «Восточно-средиземноморского газопровода» EastMed.

Федеральное агентство новостей /

Анкара ревностно отнеслась к этому событию, заявив, что газопровод EastMed будет вынужден проходить через турецкий континентальный шельф, потому заинтересованным странам придется урегулировать данный вопрос с Турцией.

Стоит отметить, что греки и турки по-разному определяют морские границы. По мнению Афин, исключительные экономические зоны греческих островов Кастелоризо, Родос, Касос и Крит позволяют проложить трубопровод без турецкого участия. Анкара же не согласна с этим и считает, что греки определили свои границы, проигнорировав континентальный шельф Турции. Чтобы усилить свои позиции и помешать проекту Анкара в ноябре 2019 года подписала с расформированным Правительством национального согласия (ПНС) в ливийском Триполи меморандум о взаимопонимании, предусматривающий определение морской юрисдикции. После этого турецкие власти стали утверждать, что этот договор заставит страны EastMed считаться с их интересами, а так же заявили, что «ни одни проект в Восточном Средиземноморье без участия Турции не может быть реализован».

Между тем Анкара лелеяла мечты о создании энергетического хаба. По ее планам, месторождения на Черном море, шельфе Средиземного, а также российские трубопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток», азербайджанский TANAP, иранская линия и EastMed дадут Турции такую возможность.

Но в условиях крайне испорченных отношений с соседями амбиции Анкары могли развалиться. Турции нужно было что-то менять. В этих целях руководство страны перешло от враждебной риторики к налаживанию двусторонних отношений с соседями.

В прошлом году Анкара целенаправленно двигалась в направлении улучшения отношений со странами арабского мира, в частности с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), а также Израилем и Грецией. Со всеми странами это относительно удалось, за исключением Тель-Авива.

Для Каира и Абу-Даби турецкое руководство потребовало от арабских телеканалов «Братьев мусульман» отказаться от негативной пропаганды и вовсе закрыла их вещание. С Афинами Анкара начала проводить предварительные дипломатические встречи и отозвала свои буровые корабли от берегов Кипра. С Израилем власти вели тайные переговоры по нормализации отношений, но первый контакт в прошлом году сорвался из-за событий в Палестине. Турция оказалась перед дилеммой: поддержать арабов или пойти навстречу Израилю.

Анкара последние несколько лет пытается возобновить диалог с Тель-Авивом. А в начале прошлого года Эрдоган открыто заявил, что хотел бы наладить отношения с Израилем и рассказал о том, что на официальном уровне стороны уже начали вести переговоры.

Однако за 2021 год «переговоры за закрытыми дверями» так и не вышли в публичное пространство. С одной стороны, в Израиле к дружелюбным заявлениям Турции относятся с подозрением из-за неустойчивого настроения Эрдогана, который неоднократно демонстрировал враждебность в адрес руководства Тель-Авива. С другой, в Анкаре не нашлось подходящей возможности для того, чтобы сделать удачный разворот и не потерять лицо.

Повод подвернулся в начале ноября 2021 года, когда власти Турции задержали в Стамбуле супружескую пару Морди и Натали Оакнин из Израиля. Туристы позволили себе снять на телефон стамбульский дворец турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Пара уверяла, что они сделали фотографию «красивого сооружения» для того, чтобы отправить ее в семейную группу в WhatsApp. Но суд счел их действия подозрительными и удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая обвинила израильтян в политическом и военном шпионаже, и постановил арестовать их на 20 суток.

