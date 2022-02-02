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Как и почему менялась политика Турции в отношении Израиля

Весь мир
Как и почему менялась политика Турции в отношении Израиля
Global Look Press  /  Arif HA, Dirk Sattler

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 января внезапно заявил, что Анкара и Тель-Авив ведут дипломатические переговоры в целях нормализации отношений. Он также отметил, что существует вероятность заключения энергетической сделки с Израилем. Другим сенсационным заявлением турецкого лидера стало обещание возможного визита в Анкару его израильского коллеги Ицхака Герцога. И все это произошло на фоне многолетних кризисов и конфликтов между двумя государствами.

Как турецкий президент в угоду идеологии и политики менял свое отношение к Израилю, и почему вдруг решил «примириться» с еврейским государством разбирался автор Telegram-канала «Стамбульский волк».

Краткая история конфликта

В новейшей истории между Израилем и Турцией произошло четыре серьезных конфликтных эпизода, после которых дипломатические отношения двух стран прекратились:

  1. Обвинения в адрес Тель-Авива из-за Палестины и спор с тогдашним президентом Израиля Шемоном Пересом на форуме 2009 года в Давосе. Тогда авторитет Эрдогана, занимавшего пост премьер-министра Турции, в исламском мире резко вырос.
  2. Инцидент с «Флотилией свободы» в 2010 году, в результате которого погибло 9 турецких граждан. Позже израильский премьер-министр в телефонной беседе с Эрдоганом признал случившееся ошибкой и пострадавшие получили компенсацию. Страны отозвали послов, а новые назначения произошли лишь спустя шесть лет.
  3. Анкара развалила агентурную сеть Израиля в 2013 году, раскрыв личности иранцев, которые передавали информацию «Моссаду» через оперативников в Турции.
  4. На фоне операции израильской армии в Секторе Газа в 2018 году Турция отозвала своего посла из Тель-Авива и выдворила посла Израиля из Анкары. Тель-авив до сих пор не назначил посла. 

Вредные амбиции Эрдогана

Десять лет назад Турция рассорилась с Израилем и арабскими государствами в угоду амбициям Эрдогана о лидерстве в исламском мире. Республика активно поддерживала «Братьев мусульман» (деятельность организации запрещена в Турции и России), конфликтовала с Тель-Авивом, Каиром, Эр-Риядом и Абу-Даби. Однако на сегодняшний день очевидно, что этот проект несостоятельный и Анкара попала в лигу нерукопожатных государств региона.

В январе 2019 года страны Восточного Средиземноморья собрались на «Восточно-средиземноморском газовом форуме» в Каире. На встречу не была приглашена лишь Турция. На форуме присутствовали министры энергетики Египта, Кипра, Греции, Израиля, Италии, Иордании и Палестины. Стороны обсуждали вопросы разработки запасов углеводородов региона и проект «Восточно-средиземноморского газопровода» EastMed.

Как и почему менялась политика Турции в отношении Израиля
Федеральное агентство новостей /

Анкара ревностно отнеслась к этому событию, заявив, что газопровод EastMed будет вынужден проходить через турецкий континентальный шельф, потому заинтересованным странам придется урегулировать данный вопрос с Турцией.

Стоит отметить, что греки и турки по-разному определяют морские границы. По мнению Афин, исключительные экономические зоны греческих островов Кастелоризо, Родос, Касос и Крит позволяют проложить трубопровод без турецкого участия. Анкара же не согласна с этим и считает, что греки определили свои границы, проигнорировав континентальный шельф Турции. Чтобы усилить свои позиции и помешать проекту Анкара в ноябре 2019 года подписала с расформированным Правительством национального согласия (ПНС) в ливийском Триполи меморандум о взаимопонимании, предусматривающий определение морской юрисдикции. После этого турецкие власти стали утверждать, что этот договор заставит страны EastMed считаться с их интересами, а так же заявили, что «ни одни проект в Восточном Средиземноморье без участия Турции не может быть реализован».

Транзитер природных ресурсов

Между тем Анкара лелеяла мечты о создании энергетического хаба. По ее планам, месторождения на Черном море, шельфе Средиземного, а также российские трубопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток», азербайджанский TANAP, иранская линия и EastMed дадут Турции такую возможность.

Как и почему менялась политика Турции в отношении Израиля
Global Look Press / Xu Suhui / Xinhua

Но в условиях крайне испорченных отношений с соседями амбиции Анкары могли развалиться. Турции нужно было что-то менять. В этих целях руководство страны перешло от враждебной риторики к налаживанию двусторонних отношений с соседями.

В прошлом году Анкара целенаправленно двигалась в направлении улучшения отношений со странами арабского мира, в частности с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), а также Израилем и Грецией. Со всеми странами это относительно удалось, за исключением Тель-Авива.

Для Каира и Абу-Даби турецкое руководство потребовало от арабских телеканалов «Братьев мусульман» отказаться от негативной пропаганды и вовсе закрыла их вещание. С Афинами Анкара начала проводить предварительные дипломатические встречи и отозвала свои буровые корабли от берегов Кипра. С Израилем власти вели тайные переговоры по нормализации отношений, но первый контакт в прошлом году сорвался из-за событий в Палестине. Турция оказалась перед дилеммой: поддержать арабов или пойти навстречу Израилю.  

Повод для удачного разворота

Анкара последние несколько лет пытается возобновить диалог с Тель-Авивом. А в начале прошлого года Эрдоган открыто заявил, что хотел бы наладить отношения с Израилем и рассказал о том, что на официальном уровне стороны уже начали вести переговоры.

Однако за 2021 год «переговоры за закрытыми дверями» так и не вышли в публичное пространство. С одной стороны, в Израиле к дружелюбным заявлениям Турции относятся с подозрением из-за неустойчивого настроения Эрдогана, который неоднократно демонстрировал враждебность в адрес руководства Тель-Авива. С другой, в Анкаре не нашлось подходящей возможности для того, чтобы сделать удачный разворот и не потерять лицо.

Повод подвернулся в начале ноября 2021 года, когда власти Турции задержали в Стамбуле супружескую пару Морди и Натали Оакнин из Израиля. Туристы позволили себе снять на телефон стамбульский дворец турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Пара уверяла, что они сделали фотографию «красивого сооружения» для того, чтобы отправить ее в семейную группу в WhatsApp. Но суд счел их действия подозрительными и удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая обвинила израильтян в политическом и военном шпионаже, и постановил арестовать их на 20 суток.

Однако спустя семь дней стало известно, что с израильтян были сняты все обвинения, и они уже летят на частном борту правительства Израиля на родину.

Лед тронулся

В этот же день канцелярия израильского премьер-министра сообщила о том, что глава правительства Нафтали Беннет позвонил президенту Турции и выразил благодарность за участие в возвращении граждан Израиля.

Это стали первые с 2013 года переговоры израильского премьер-министра с турецким руководством, которые послужили предвестником начала нормализации отношений.

Позже турецкий президент сделал еще один шаг, не без намерения вызвать симпатии израильского народа. Эрдоган принял в президентском дворце членов Турецкой еврейской общины и Союза раввинов исламских стран.

«Несмотря на разногласия по Палестине, наши отношения с Израилем в сферах экономики, торговли и туризма развиваются по-своему. Искренняя и конструктивная позиция Израиля в контексте мирных усилий, несомненно, будет способствовать процессу нормализации. Я верю, что в Иерусалиме можно найти решение, которое будет учитывать чувства всех религиозных групп», — заявил Эрдоган в своем выступлении, добавив, что «турецко-израильские отношения жизненно важны для стабильности и безопасности региона».

А уже 18 января этого года турецкий президент заявил, что ждет визита израильского коллеги Ицхака Герцога в Турцию. Премьер-министр Нафтали Беннетт, по словам Эрдогана, также положительно настроен и выступает за улучшение отношений с Анкарой.

Известно, что турецкая сторона пригласила президента Израиля посетить Дипломатический форум Анталии, который пройдет 11-13 марта. В прошлом году на этот же форум в июне был приглашен министр энергетики Израиля Юваль Штайниц, однако из-за резких заявлений турецкого президента во время напряженности между Израилем и Палестиной в мае, визит был отменен.

Проект EastMed и израильский природный газ

В 2009 году в водах Израиля были обнаружены залежи природного газа, в 2011-м у берегов Кипра, и в 2015-м у Египта. Планы по строительству Восточно-средиземноморского газопровода (EastMed) начали обсуждать в декабре 2017-го. В этих целях планировалось использовать израильское газовое месторождение «Левиафан» и кипрское «Афродита». Запасы первого составляют более 600 миллиардов кубометров газа, а второго 130 миллиардов кубометров. Трубопровод протяженностью в 1900 километров, должен был транспортировать природный газ в Грецию, Италию и далее. В сравнении другими залежами природного газа, которые экспортируются в Европу, объемы «Левиафана» и «Афродиты» считаются небольшими и скорее годятся для внутреннего потребления.

8 января этого года, по данным греческих СМИ, Вашингтон уведомил Грецию, Кипр и Израиль, что не поддерживает строительство трубопровода EastMed «как по экологическим, так и по экономическим причинам», подчеркнув, что этот проект «провоцирует напряженность в регионе». Последнее заявление говорит о том, что США не хотят вмешиваться в спор между Турцией и Грецией, отдавая предпочтение одной из конфликтующих сторон.

Сообщение о том, что американцы отказались от поддержи газопровода EastMed стала хорошей новостью для Турции. В Анкаре восприняли эту информацию как личную победу.

«На мой взгляд, решение Америки о выходе из проекта было принято в результате объективного финансового анализа. Оценив затраты, они не увидели никакой выгоды для себя», — сказал Эрдоган, добавив, что «если энергоресурсы станут инструментом для установления мира, мы воспользуемся ими».

Этими словами президент намекнул о готовности обсудить будущее транзита газа из месторождения «Левиафан» в Турцию, и далее в Европу. По словам Эрдогана, его зять Албайрак, будучи министром энергетики (2015-2018 гг.), обсуждал этот вопрос с израильскими коллегами и почти договорился о транзите.

В Анкаре полагают, что лучшим вариантом для транспортировки ресурсов из Восточно-средиземноморского региона в Европу является трубопровод через Турцию — по существующему маршруту, интегрированному с Трансанатолийским газопроводом (TANAP).

Как и почему менялась политика Турции в отношении Израиля
Global Look Press / Mustafa Kaya / Xinhua

Скорее всего Израиль также заинтересован в выборе этого маршрута, но Тель-Авив не хотел бы жертвовать отношениями с Афинами, отказываясь от трубопровода EastMed. Потому решение США не поддерживать дорогостоящий транзит, станет хорошим поводом для Израиля отказаться от проекта. По крайней мере так полагают израильские высокопоставленные источники в администрации премьера.

Отказ от враждебной политики

Тем временем, вся эта ситуация с внезапным разворотом Турции, интерпретируется турецкими экспертами, как вероятный отказ Анкары от «идеологической внешней политики».

В середине января этого года, Эрдоган, говоря о том, что президент Израиля может посетить Турцию, и о намерении улучшить отношения с Тель-Авивом также заявил, что «нельзя осуществлять политику кулаками». Возможно, таким образом он решил сообщить миру то, что Анкара перестанет резко высказываться, конфликтовать и ввязываться в международные кризисы по идеологическим причинам.

Тем более, если вспомнить, что за последние годы враждебная идеология Анкары привела Турцию к «гордому одиночеству» и именно это одиночество стало причиной отсутствия инвестиций и тяжелого экономического кризиса. Нынешние попытки наверстать упущенное, помирится с Абу-Даби, Эр-Риядом и Тель-Авивом, выглядят своевременными, но в тоже время неискренними.

Как говорил один из израильских дипломатов, который имел возможность наблюдать за общением Эрдогана с руководителями Израиля в начале 2000-х:

«Явное отсутствие интереса к Израилю и даже ненависть исходили не из его головы, а прямиком из его сердца».

Потому на данный момент нет понимания будет ли общение Тель-Авива и Анкары долговечным, или в очередной раз Эрдоган возьмется за старое.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
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