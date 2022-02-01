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Apple обратилась в суд из-за комедии украинского режиссера Apple-Man

Общество
Apple обратилась в суд из-за комедии украинского режиссера Apple-Man
pixabay.com

Киев, 1 февраля. Американская корпорация Apple планирует судиться с украинским режиссером Василием Москаленко, который готовится выпустить фильм Apple-Man («Человек-яблоко»). Компания считает, что супергеройская комедия может навредить ей из-за ложных ассоциаций с брендом.

Москаленко получил от Apple документ объемом 467 страниц, который, по словам режиссера, «полон юридической терминологии». Поскольку корпорация уже инициировала судебное разбирательство, кинематографист заявил, что у него нет цели навредить своим фильмом знаменитому производителю техники.

«Никаких негативных ассоциаций или негативных коннотаций в этом произведении нет, и я был бы счастлив отправить вам окончательный вариант, чтобы вы могли судить сами», — обратился к компании Москаленко на своем YouTube-канале.

Как пояснил украинский инди-режиссер, он просто хочет снять комедию о супергерое, который обладает сверхспособностями, связанными со всеми любимыми фруктами. Кинодеятель надеется, что ему удастся договориться с Apple.

Apple обратилась в суд из-за комедии украинского режиссера Apple-Man
Кадр из фильма «APPLE-MAN» /

Москаленко собирал средства на фильм Apple-Man с помощью краудфандинговой платформы. Режиссер приступил к производству супергеройской комедии в 2020 году во время локдауна.

Ранее УЕФА подал в суд на немецкую пиццерию. Поводом для разбирательства стала пицца под названием «Лига шампиньонов».

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