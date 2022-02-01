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Политолог Корнилов: Евросоюз не заставит Германию отказаться от «СП-2» по одной причине
Экономика
Политолог Корнилов: Евросоюз не заставит Германию отказаться от «СП-2» по одной причине
Федеральное агентство новостей  / 

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов предположил в разговоре с ФАН, что Германия по велению Евросоюза не станет перестраивать незапущенный «Северный поток ― 2» и энергетическую систему, снижая зависимость от нефти и газа. По его мнению, на итоговое решение даже не повлияют активисты, продвигающие идеи зеленой энергетики.

Корнилов утверждает, что за отложенной сертификацией трубопровода стоят не новые ориентиры нынешней энергетической политики Евросоюза, а исключительно политические причины. Это предположение можно подтвердить, зная позицию министра иностранных дел Германии.

«Дело в том, что, когда начинали строить «Северный поток ― 2», уж смею вас заверить, представители немецкого и австрийского бизнеса, которые во многом вложились в этот проект, уж точно прекрасно изучили все особенности немецкого и европейского законодательства. Что там перестраивать, я не знаю. Несмотря на всю политику, газ является самым безвредным видом топлива. Просто перестраивать им точно ничего не надо, потому что они снабжают себя тем самым газом, который идет из разных частей света, в том числе и из России. В основном это политические препятствия, никто этого не скрывает», — говорит обозреватель.

Политолог Корнилов: Евросоюз не заставит Германию отказаться от «СП-2» по одной причине
Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН не отрицает, что в Германии, как и в других странах Европы, существует «зеленая» повестка, ее курсы сильно отличаются друг от друга: где-то делается упор на атомную энергетику, а где-то от нее вообще отказываются. Однако есть политики, которые вовсе не придерживались «зеленых» идей, как бы их не заставлял отказываться от своих убеждений Евросоюз.

«[Экс-президент США] Дональд Трамп хвастался, как он якобы сорвал строительство «Северного потока ― 2». Уж ему точно не до европейского законодательства и зеленой энергетики», — подытожил Корнилов.

По результатам социологического исследования, около 60% немцев поддержали российский газопровод «Северный поток — 2». По данным ФАН, за проект выступают 70% жителей Германии на востоке и 57% — в западной части. Против газопровода 28% немцев: 30% — на западе и 18% — на востоке. Об этом сообщает телеканал ARD.

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евросоюз северный поток - 2 владимир корнилов
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