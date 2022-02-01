Российские фигуристы получили отрицательные результаты теста на коронавирус перед ОИ-2022

Пекин, 1 февраля. Все российские фигуристы, которые будут представлять страну на Олимпиаде в Пекине, получили отрицательные результаты теста на коронавирус. Спортсмены готовятся приступить к официальным тренировкам.

Об отрицательных результатах тестов сообщили сразу два источника «Матч ТВ». Первые официальные тренировки перед ОИ-2022 пройдут у российских фигуристов 2 февраля.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине откроются 4 февраля. Соревнования в рамках Олимпиады продлятся до 20 февраля.

Перед вылетом в Китай российские спортсмены рассказали о своем настроении. Похоже, олимпийцы настроены по-боевому перед важными соревнованиями.