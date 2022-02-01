Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 18:09
18:09
Весь мир
Полиция Алжира арестовала лжеврача за призыв бойкотировать вакцинацию
18:07
Экономика
Аналитик Скаршевский раскрыл, как Украина повторяет экономический путь Германии
18:07
Политика
Обозреватель Advance: Европа может замерзнуть из-за введения санкций против России
18:04
Происшествия
Национальный парк Куршская коса затопило после ураганов в Калининграде
18:04
Происшествия
Прокуратура Прикамья добилась обеспечения детей-инвалидов приборами на 177 млн рублей
17:59
Спорт
Обвиняемого в домашнем насилии Гринвуда удалили из состава «МЮ» в FIFA 22
17:55
Политика
Премьер-министр Британии Джонсон прилетел в Киев с рабочим визитом
17:55
Происшествия
В Челябинске глава ГУ МВД уволил начальника полка ДПС после скандала со взятками
17:55
Общество
Таяние снега привело к подтоплению участков дорог и придворовых территорий в Краснодаре
17:55
Происшествия
В Петербурге мужчина избивал мать и тушил об нее сигареты
Все новости

Российские фигуристы получили отрицательные результаты теста на коронавирус перед ОИ-2022

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 17:21
Олимпийские игры 2022
Российские фигуристы получили отрицательные результаты теста на коронавирус перед ОИ-2022
pixabay.com  /  Mariakray

Пекин, 1 февраля. Все российские фигуристы, которые будут представлять страну на Олимпиаде в Пекине, получили отрицательные результаты теста на коронавирус. Спортсмены готовятся приступить к официальным тренировкам.

Об отрицательных результатах тестов сообщили сразу два источника «Матч ТВ». Первые официальные тренировки перед ОИ-2022 пройдут у российских фигуристов 2 февраля.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине откроются 4 февраля. Соревнования в рамках Олимпиады продлятся до 20 февраля.

Перед вылетом в Китай российские спортсмены рассказали о своем настроении. Похоже, олимпийцы настроены по-боевому перед важными соревнованиями.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российские фигуристы получили отрицательные результаты теста на коронавирус перед ОИ-2022
олимпиада пекин фигурное катание
Комментировать