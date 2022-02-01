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В погоне за европейской мечтой: 35 млн жителей ЕС выбирают между отоплением и едой
Политика
В погоне за европейской мечтой: 35 млн жителей ЕС выбирают между отоплением и едой
Федеральное агентство новостей  /  владимир тулин

Во всех странах Европейского союза растут цены на энергоносители, поэтому миллионам людей приходится выбирать между отоплением дома и покупкой еды. Об этом сообщается автор сюжета Наоми Ллойд в программе «Реальная экономика» на телеканале Euronews.

Цены на газ в Европе начали резко расти в конце лета 2021 года, а уже 21 декабря подскочила до максимума — более 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

В погоне за «европейской мечтой» некоторые жители стран СНГ хотят переехать в ЕС. Но они даже не догадываются, что простых европейцев очень серьезно затронуло повышение цен на газ, а также затянувшаяся пандемия. По данным телеканала Euronews, только 35 млн жителей Евросоюза выбирают между отоплением и едой.

«Мы посреди зимы, и на улице довольно холодно. А представьте, что вы испытываете такой же холод у себя дома. А ведь это повседневность для десятков миллионов европейцев, которые не состоянии отапливать из-за кризиса, вызванного пандемией и взлетевшими ценами на энергоносители», — заявила Наоми Ллойд.

В погоне за европейской мечтой: 35 млн жителей ЕС выбирают между отоплением и едой
Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Телеканал также дал краткую справку о том, что из себя представляет энергетическая бедность в странах Европейского союза:

  • более 35 миллионов европейцев не в состоянии отапливать свои дома этой зимой из-за того, что им приходится выбирать между оплатой отопления и покупкой еды;
  • 35 миллионов — сопоставимо с населением Венгрии, Греции, Ирландии и Португалии вместе взятых;
  • две основные причины энергетической бедности — низкие доходы и плохая теплоизоляция жилья;
  • резкое повышение цен на топливо и пандемия делают плату за отопление для многих европейцев просто неподъемной.

«Во всей Европе растет число людей, которым трудно найти деньги на еду и отопление. В Болгарии, например, за отопление не может оплатить каждый четвертый житель. Это самый большой процент в Евросоюзе. На втором месте находится Литва, на третьем — Кипр», — резюмировала Наоми Ллойд.

Украина в ответ на нежелание Германии вводить антироссийские санкции пытается поссорить Берлин и Вашингтон, которые борются за политическое лидерство в Европе. Однако ФРГ продолжает отстаивать свою позицию, опасаясь более серьезных последствий. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар.

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евросоюз холод зима
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