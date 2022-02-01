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Политолог Ищенко: невмешательство США в конфликт на Украине побудило Киев изменить тактику

Политика
Политолог Ищенко: невмешательство США в конфликт на Украине побудило Киев изменить тактику
Новостное агентство «Харьков»

Киев, 1 февраля. Союзники Соединенных Штатов в Европе не намерены нагнетать обстановку вокруг Украины, иначе будут вынуждены отстаивать неродные «принципы демократии» силой. Об этом написал политолог Ростислав Ищенко в Facebook.

На протяжении долгого времени европейские государства следовали американской политике. Обещания Вашингтона о капиталистических благах застилали глаза представителям власти в Европе. Позиция европейских союзников США изменилась после реальной угрозы военного столкновения.

Вашингтон открыто признался Киеву, что вмешиваться в борьбу не намерен. Украинский лидер Владимир Зеленский резко скорректировал свою риторику и теперь пытается убедить жителей страны, что «Войны не будет».

Экономический кризис, который может наступить на территории Украины в ближайшее время, окажется сокрушительным для страны.

«Понятно, что на фоне взрывного роста цен на все (от коммунальных услуг, до еды), бегство инвесторов, вывод последних капиталов и коллапс рынка недвижимости, оставляющие без работы последних относительно зажиточных украинцев, наносят по ненавидимому всеми (от олигархов, до гастарбайтеров на польской клубнике) Зеленскому удар, от которого невозможно оправиться», — написал Ищенко.

Ранее Госдепартамент США заявил, что американские власти не считают начало военных действий на Украине неминуемым.

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сша зеленский ищенко
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