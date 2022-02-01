Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 18:09
18:07
Экономика
Аналитик Скаршевский раскрыл, как Украина повторяет экономический путь Германии
18:07
Политика
Обозреватель Advance: Европа может замерзнуть из-за введения санкций против России
18:04
Происшествия
Национальный парк Куршская коса затопило после ураганов в Калининграде
18:04
Происшествия
Прокуратура Прикамья добилась обеспечения детей-инвалидов приборами на 177 млн рублей
17:59
Спорт
Обвиняемого в домашнем насилии Гринвуда удалили из состава «МЮ» в FIFA 22
17:55
Политика
Премьер-министр Британии Джонсон прилетел в Киев с рабочим визитом
17:55
Происшествия
В Челябинске глава ГУ МВД уволил начальника полка ДПС после скандала со взятками
17:55
Общество
Таяние снега привело к подтоплению участков дорог и придворовых территорий в Краснодаре
17:55
Происшествия
В Петербурге мужчина избивал мать и тушил об нее сигареты
17:53
Экономика
Пандемия стала проверкой на прочность для заведений общепита Петербурга
Все новости

Кедми: вторжение ВМС США в Балтийское или Черное море закончится через 15 минут

Армия
Кедми: вторжение ВМС США в Балтийское или Черное море закончится через 15 минут
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 февраля. Американский флот располагает большим количеством боевых кораблей, однако не может угрожать России, особенно в непосредственной близости от ее границ. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

Бывший директор израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми рассказал о большой проблеме ВМС США — они имеют на вооружении устаревшие корабли огромного водоизмещения, которые являются легкими целями для современного ракетного оружия. Эксперт объяснил в интервью изданию «Народные Новости», чем закончится попытка вторжения американского флота в Балтийское или Черное море.

«Если говорить о Черном и Балтийском морях, там царит полное господство России. Ни одна военно-морская сила не выживет там больше 15 минут», — одной фразой объяснил Кедми обреченность агрессии ВМС США против РФ.

Российский ВМФ сейчас получает новые корабли с еще более мощным ракетным вооружением, которое вызывает трепет у всех стран НАТО, резюмировал собеседник «Народных Новостей».

Ранее военный эксперт Дмитрий Литовкин назвал крупные маневры российского флота в Черном море «недвусмысленным предупреждением» Западу. Об уникальных боевых возможностях береговых ракетных комплексов «Бастион» сообщал RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Кедми: вторжение ВМС США в Балтийское или Черное море закончится через 15 минут
вмф рф вмс сша кедми
Комментировать