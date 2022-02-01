Кедми: вторжение ВМС США в Балтийское или Черное море закончится через 15 минут

Москва, 1 февраля. Американский флот располагает большим количеством боевых кораблей, однако не может угрожать России, особенно в непосредственной близости от ее границ. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

Бывший директор израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми рассказал о большой проблеме ВМС США — они имеют на вооружении устаревшие корабли огромного водоизмещения, которые являются легкими целями для современного ракетного оружия. Эксперт объяснил в интервью изданию «Народные Новости», чем закончится попытка вторжения американского флота в Балтийское или Черное море.

«Если говорить о Черном и Балтийском морях, там царит полное господство России. Ни одна военно-морская сила не выживет там больше 15 минут», — одной фразой объяснил Кедми обреченность агрессии ВМС США против РФ.

Российский ВМФ сейчас получает новые корабли с еще более мощным ракетным вооружением, которое вызывает трепет у всех стран НАТО, резюмировал собеседник «Народных Новостей».

Ранее военный эксперт Дмитрий Литовкин назвал крупные маневры российского флота в Черном море «недвусмысленным предупреждением» Западу. Об уникальных боевых возможностях береговых ракетных комплексов «Бастион» сообщал RT.