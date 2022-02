Правительство Перу приостановило деятельность Repsol из-за разлива нефти

Лима, 1 февраля. Правительство Перу временно приостановит операции по разработке морских месторождений нефти компанией Repsol из-за недавней утечки, нанесшей серьезный ущерб окружающей среде. Об этом сообщает министр экологии Рубен Рамирес.

Распоряжение о временном прекращении операций будет действовать до тех пор, пока компания не «представит технические гарантии того, что в будущем это не повторится». Рамирес также подчеркнул, что Repsol все еще не предприняла эффективных мер по очистке загрязненных районов. На данный момент около 35% разлившейся нефти были собраны путем работ по очистке воды и пляжей.

From Fridays For Future Peru, we call on other FFF groups and all movements on the 4th of February to denounce Repsol's inaction. As you know, the Spanish company lasted to react to contain the oil spill. The situation has just gotten worse.#oceanazo #RepsolHazteCargo @FFFMAPA pic.twitter.com/pXzXCnIrmK