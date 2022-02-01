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Правительство Перу приостановило деятельность Repsol из-за разлива нефти

Весь мир
Правительство Перу приостановило деятельность Repsol из-за разлива нефти
Global Look Press  /  Gian Masko/dpa

Лима, 1 февраля. Правительство Перу временно приостановит операции по разработке морских месторождений нефти компанией Repsol из-за недавней утечки, нанесшей серьезный ущерб окружающей среде. Об этом сообщает министр экологии Рубен Рамирес.

Распоряжение о временном прекращении операций будет действовать до тех пор, пока компания не «представит технические гарантии того, что в будущем это не повторится». Рамирес также подчеркнул, что Repsol все еще не предприняла эффективных мер по очистке загрязненных районов. На данный момент около 35% разлившейся нефти были собраны путем работ по очистке воды и пляжей.

Представители испанской компании в ответ опубликовали заявление, в котором они назвали решение правительства «несоразмерным и необоснованным» и обещали «принять всевозможные меры, чтобы не допустить нехватки основных продуктов».

Нефтеперерабатывающий завод в Ла-Пампилье, которым управляет Repsol, является крупнейшим в Перу и, по данным компании, отвечает за 40% топливного рынка страны.

Премьер-министр Мирта Васкес, которая ушла в отставку 30 января, сообщила, что администрация президента Педро Кастильо работает над международным иском против Repsol из-за «серьезного экологического ущерба».

Утечка почти 23 тысяч баррелей нефти произошла 15 января после того, как в танкер попала вода из-за сильных волн, вызванных извержением вулкана в государстве Тонга. Как сообщает Агентство по экологической оценке и мониторингу (OEFA), разлив топлива затронул 1,7 млн м² территории суши и 1,2 млн м² воды.

Испанская компания столкнулась с волной критики после катастрофы, а президент Кастильо назвал произошедшее самым масштабным экологическим бедствием за последние десятилетия в Перу.

Власти страны могут выписать заводу в Ла-Пампилье штраф размером в 33,4 млн долларов (более 2,5 млрд рублей) за причиненный ущерб. Руководство Repsol, возможно, предстанет перед судом.

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