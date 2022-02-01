Правительство Перу приостановило деятельность Repsol из-за разлива нефти

Лима, 1 февраля. Правительство Перу временно приостановит операции по разработке морских месторождений нефти компанией Repsol из-за недавней утечки, нанесшей серьезный ущерб окружающей среде. Об этом сообщает министр экологии Рубен Рамирес.

Perú paralizó todas las cargas y descargas de #petróleo que #Repsol realizaba en el Pacífico frente a su refinería de Lima https://t.co/IvUwRBpEC7 — Diario Las Américas (@DLasAmericas) February 1, 2022

Распоряжение о временном прекращении операций будет действовать до тех пор, пока компания не «представит технические гарантии того, что в будущем это не повторится». Рамирес также подчеркнул, что Repsol все еще не предприняла эффективных мер по очистке загрязненных районов. На данный момент около 35% разлившейся нефти были собраны путем работ по очистке воды и пляжей.

From Fridays For Future Peru, we call on other FFF groups and all movements on the 4th of February to denounce Repsol's inaction. As you know, the Spanish company lasted to react to contain the oil spill. The situation has just gotten worse.#oceanazo #RepsolHazteCargo @FFFMAPA pic.twitter.com/pXzXCnIrmK — Juventud Por El Clima - Fridays For Future España. (@JuventudXClima) February 1, 2022

Представители испанской компании в ответ опубликовали заявление, в котором они назвали решение правительства «несоразмерным и необоснованным» и обещали «принять всевозможные меры, чтобы не допустить нехватки основных продуктов».

Нефтеперерабатывающий завод в Ла-Пампилье, которым управляет Repsol, является крупнейшим в Перу и, по данным компании, отвечает за 40% топливного рынка страны.

Премьер-министр Мирта Васкес, которая ушла в отставку 30 января, сообщила, что администрация президента Педро Кастильо работает над международным иском против Repsol из-за «серьезного экологического ущерба».

Утечка почти 23 тысяч баррелей нефти произошла 15 января после того, как в танкер попала вода из-за сильных волн, вызванных извержением вулкана в государстве Тонга. Как сообщает Агентство по экологической оценке и мониторингу (OEFA), разлив топлива затронул 1,7 млн м² территории суши и 1,2 млн м² воды.

Peru declared an "ecological disaster" after an oil spill leaked 6,000 barrels. The Repsol refinery blamed the tsunami from Tonga’s volcano pic.twitter.com/i2V5DMbNYo — RADIX: Radical Interpretations of Disasters (@DisastersRadix) January 31, 2022

Испанская компания столкнулась с волной критики после катастрофы, а президент Кастильо назвал произошедшее самым масштабным экологическим бедствием за последние десятилетия в Перу.

Власти страны могут выписать заводу в Ла-Пампилье штраф размером в 33,4 млн долларов (более 2,5 млрд рублей) за причиненный ущерб. Руководство Repsol, возможно, предстанет перед судом.